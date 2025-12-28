Le regard sévère et le miaulement de dépit de ce chat lavé par sa maîtresse en disent long sur ce qu'il pense du bain (vidéo)

Biscotti Kitty, chat persan roux devenu star de TikTok, prouve que derrière ses grands yeux expressifs se cache un vrai petit caractère. Si ses aventures font fondre ses milliers de followers, certaines routines lui font clairement moins plaisir. A commencer par le bain…

Avec leur visage aplati (cette caractéristique qu’est la brachycéphalie peut d’ailleurs leur valoir divers troubles, notamment respiratoires), leur museau rond, leurs grands yeux écartés et leurs généreuses vibrisses, les Persans ne laissent personne indifférent. Tout en restant discrets, ces chats sont particulièrement expressifs, et Biscotti ne fait certainement pas exception à cette règle.

Plus connu sous son nom complet Biscotti Kitty sur TikTok (@biscotti_kitty) où ses aventures sont suivies par près de 8000 followers, cet adorable matou au pelage roux est extrêmement attachant et comble sa famille de bonheur.



@biscotti_kitty / TikTok

De temps en temps, pour entretenir son hygiène et faire en sorte que sa robe reste resplendissante, ses humains lui font prendre un bain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas le moment qu’il préfère. Ce qui n’a rien d’étonnant, la plupart des Persans détestent être mouillés, car leur pelage long et dense absorbe facilement l’humidité et cela provoque un certain inconfort. Ce n’est pas le cas chez d’autres races comme le Turc de Van, le Maine Coon, le Bengal ou encore le Sibérien, qui ont une relation plus apaisée avec l’eau.

Une vidéo postée le 12 novembre 2025 et relayée par Parade Pets montre à quel point Biscotti déteste être lavé, même si cela est nécessaire. Pendant que sa maîtresse le rince et que son maître le filme, il adresse à ce dernier un regard d’une grande sévérité (en réalité, ce serait davantage de la détresse), puis émet un miaulement plein de dépit.

Biscotti aurait mérité une friandise pour sa patience

La scène a attendri et amusé de nombreux internautes. Plusieurs d’entre eux ont suggéré, en commentaires, à ses propriétaires de lui offrir des friandises pour se faire pardonner.

Même s’il aurait préféré se passer du bain, Biscotti n’en veut certainement pas à ses “parents” qui veillent à son bien-être, tout comme ils le font pour le nouveau membre de la famille, un chaton appelé Figaro.

On peut d’ailleurs le découvrir dans cette autre vidéo, où son aîné l’observe très attentivement pendant qu’il fait consciencieusement sa toilette :

