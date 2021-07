Une femme enceinte décide d’apporter son à aide à une chatte errante et en gestation

Alors qu’elle s’était fait la promesse de ne plus sauver d’animaux durant la fin de sa grossesse, une mère de famille a dû revenir sur sa décision en découvrant une chatte blessée et enceinte. Elle ne l’a pas regretté.

Lauren Maners fait régulièrement office de mère d’accueil pour des animaux en difficulté. Elle les héberge et en prend soin pour les préparer à l’adoption et ainsi faire en sorte qu’ils s’intègrent chez leurs nouvelles familles dans les meilleures conditions.

La jeune femme attendait toutefois un heureux évènement et, alors que sa grossesse touchait à sa fin, elle avait décidé d’observer une pause. Elle a vite changé d’avis, comme le rapporte The Dodo.

Un matin, elle et son mari étaient sortis pour prendre leur petit déjeuner. Sur le chemin du retour, ils ont remarqué une chatte seule sur un parking désert. Le couple s’est arrêté et est descendu du véhicule pour aller la voir. Elle était blessée et gestante.

Lauren Maners / The Dodo

Lauren Maners a réussi à l’attirer vers elle en lui proposant de la nourriture. « Je savais qu'elle était mal en point et je ressentais également une sorte de connexion avec elle parce que nous étions toutes les deux enceintes », raconte-t-elle à The Dodo.

La chatte à la belle robe blanche et aux magnifiques yeux verts a ensuite été emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet. A nouveau mère d’accueil alors qu’elle avait prévu une parenthèse, Lauren Maners a offert à sa protégée, qu’elle a appelée Dove, un coin confortable, des soins et beaucoup d’amour. Très vite, un lien très fort s’est mis en place entre elles.

Lauren Maners / The Dodo

Elles ont accouché quasiment en même temps

La jeune femme a donné naissance à sa fille Kylie. De retour de l’hôpital, elle était ravie de constater que Dove avait, elle aussi, accouché. La chatte était désormais la maman de 6 adorables chatons. « Ils sont très probablement nés en même temps » que le bébé, indique Lauren Maners.

Lauren Maners / The Dodo

Kylie et les petits félins ont grandi. Quand la première a eu 5 mois, elle a commencé à s’intéresser aux chatons lorsque sa mère l’emmenait les voir. Ces derniers étaient tout aussi curieux vis-à-vis de l’enfant.

Lauren Maners / The Dodo

Quelques mois plus tard, des familles aimantes ont été trouvées pour tous les chats, y compris Dove qui a été adoptée par un ami du couple. C’est avec un petit pincement au cœur que Lauren Maners a vu la chatte et sa progéniture partir, mais tout en étant heureuse de les savoir entre de bonnes mains.

Lauren Maners / The Dodo