Elle craint de ne pas être prise au sérieux en conviant ses proches à l'anniversaire de son chat mais leur réponse l'émeut et amuse (vidéo)

Loin de tourner l’invitation en dérision, les amis et parents de la propriétaire d’un chat dont elle fêtait le premier anniversaire y ont favorablement répondu. Ils ont même partagé un moment amusant et convivial.

Pour beaucoup de propriétaires d’animaux de compagnie, ces derniers sont des membres à part entière de la famille. Ils traitent donc leurs compagnons à fourrure en tant que tels, certains allant même jusqu’à fêter leurs anniversaires avec gâteau, cadeaux et invités. C’est une manière comme une autre de célébrer la place qu’ils occupent dans la vie de leurs humains et autant d’occasions de se réunir autour de l’amour d’un être cher.

C’est justement ce qu’a choisi de faire une jeune femme se faisant appeler « @lajoliecosmetic ». Cette habitante de Siegen, dans l’ouest de l’Allemagne, a plusieurs chats. L’un d’entre eux a récemment eu un an. Pour la maîtresse du félin, ce premier anniversaire devait être dûment fêté.

Elle a donc décidé d’organiser une petite fête et d’y inviter amis et membres de la famille. Elle n’était pas certaine que tous y répondent et la prennent au sérieux. Ils l’ont pourtant tous fait. @lajoliecosmetic en a été agréablement surprise.



@lajoliecosmetic / TikTok

Les convives ont même totalement joué le jeu, portant les incontournables chapeaux pointus et souhaitant un joyeux anniversaire au chat en chantant, mais en remplaçant les paroles par des miaulements. Ce qui n’a évidemment pas manqué de faire rire toute le monde.



@lajoliecosmetic / TikTok

La vedette de la soirée, elle, était trop occupée à savourer son repas d'anniversaire dans sa gamelle pour profiter de la traditionnelle chanson entonnée en son honneur.



@lajoliecosmetic / TikTok

Partage et bonne humeur

Si le chat n’avait sans doute aucune idée de ce qui se passait autour de lui, il a assurément été sensible à la bonne humeur ambiante.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous, partagée par @lajoliecosmetic le 16 mars 2025 et relayée par Newsweek :

« D'autres filles de mon âge se marient ou tombent enceintes. J'ai organisé une fête d'anniversaire pour mes chats », peut-on lire sur la vidéo, qui est rapidement devenue virale. Elle a, en effet, généré 6,9 millions de vues à ce jour.