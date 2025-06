De la rue au feu des projecteurs, ce chat sauvé est désormais vu aux côtés de grands acteurs

Spud, un félin bicolore, n’est pas un chat tout à fait comme les autres. Sa propriétaire, Carol Walker, a encore bien du mal à en avoir conscience. En effet, elle n’en revient toujours pas de voir la boule de poils sur sa télévision, et pourtant, la carrière de celle-ci est en train de décoller ! Un succès mérité quand on sait à quel point l’animal revient de loin.

Lorsqu’il n’avait que quelques semaines, Spud a été secouru par des bienfaiteurs, car sa fratrie et lui avaient été abandonnés par leur mère. Ils ont été pris en charge et bichonnés jusqu’à ce qu’ils soient en âge de quitter le nid. Placés à l’adoption, chacun est parti de son côté. C’est ainsi que Spud a fait la connaissance de sa maîtresse, Carol.

@spudthetashcat / Instagram

Un talent inné

Comme l’a précisé la BBC, la femme a vu le potentiel du félin tandis qu’il n’était âgé que de 10 semaines. Elle est la directrice d’une association nommée SRPCC Cat Welfare Trust et a l’habitude de côtoyer des chats, mais Spud semblait sortir du lot : « Je n'ai jamais reçu de chaton qui soit arrivé aussi confiant et qui ait conquis tout le monde aussi rapidement auparavant [...] Il est définitivement unique en son genre », assurait-elle.

Effectivement, Spud ne laisse personne indifférent et sa personnalité était parfaite pour tourner dans des séries télévisées. Il a passé avec brio les différents castings et a décroché un rôle dans This City is Ours, ainsi que The Responder. Cela lui a permis de tourner aux côtés d’acteurs de renom, tels que Sue Johnson et Martin Freeman.

Si Carole a encore du mal à réaliser le succès de son chat, ce dernier, lui, ne se laisse pas déstabiliser : « Je n'arrive pas à croire à quel point il a réussi à décoller. Il prend les choses avec philosophie [...] Je n’aurais jamais pu croire qu’il réussirait autant les tournages », a indiqué la sauveteuse. Cette dernière est très reconnaissante envers son félin, notamment parce que l’argent récolté permet d’aider d’autres chats dans le besoin.