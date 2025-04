Un chat et un faon se lient d’amitié dans une ferme où tous les animaux vivent en harmonie (vidéo)

Dans les fermes, les animaux se côtoient et s’entendent, en particulier lorsqu’ils ont grandi ensemble. Les propriétaires ont souvent affaire à des scènes très émouvantes, qu’ils relayent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Récemment, le propriétaire d’une ferme a assisté avec beaucoup d’émotions à une interaction entre un chat et un faon.

Les chats qui évoluent dans les fermes ont des habitudes bien particulières. Un peu comme les chiens de Berger, ils sont en charge de la bonne tenue de la ferme, des allers et venues des humains et des animaux et ont un œil partout. Lorsqu’un invité arrive, certains chats peuvent se montrer méfiants, mais d’autres se montrent aussi sous un jour plus jovial. C’est le cas de ce chat très chaleureux et curieux qui a adressé un tendre geste à un faon fraîchement arrivé dans la ferme.

@summerswhite / TikTok

Un événement sur la Toile

Parade Pets est revenu sur ce moment très émouvant qui a attendri de nombreux utilisateurs de TikTok. La vidéo qui a rencontré un grand succès peut être visionnée sur le compte « @summerswhite », qui compte des dizaines de vidéos de la vie d’une ferme.

Dans cet endroit paradisiaque, les cochons côtoient les chiens et les chats. Ces derniers temps, on a pu remarquer l’arrivée d’un faon dont ne sait pas grand-chose, mais qui a visiblement été abandonné par sa mère et doit être nourri au biberon.

Le petit nom du tendre animal est Blossom, et il doit encore être jeune car les images le montrent en train de peiner encore à tenir sur ses jambes.

@summerswhite / TikTok

La tendresse en images

Un jour, le chat de la maison a eu l’occasion de rencontrer Blossom. Visiblement habitué aux nouveaux arrivants, le félin ne montre aucune trace d’agressivité et rassure même le jeune animal au fil de l’interaction. Il tend son nez, en signe de curiosité et de tendresse, et finit par faire le tour du faon. L’animal d’ordinaire sauvage semble un peu sur la réserve, mais finit par accepter l’interaction et ne prend pas peur.

Les internautes ont évidemment fondu devant ces images si tendres et apaisées.

Blossom pleinement intégré à la vie à la ferme

Blossom ne s’est pas arrêté là. On peut voir dans une autre vidéo qu’il a fait la connaissance du chien de la famille, un Golden Retriever. Le canidé prend également soin du jeune animal en lui adressant quelques généreux coups de langue.

La présence de Blossom est exceptionnelle dans un tel environnement, et ne doit pas laisser entendre que tous les animaux sauvages ont leur place dans des maisons. Avec une bonne dose d’amour et de bienveillance tout est cependant possible pour aider un animal en détresse.