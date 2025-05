Une chatte ayant perdu ses petits à la naissance retrouve le sourire en se voyant confier les chatons d’une autre jeune maman

Peaches a été aidée par un refuge alors qu’elle était enceinte. Placée en famille d’accueil, elle a mis bas une semaine plus tard, mais rien ne s’est passé comme prévu et la jeune maman a été confrontée à la perte de sa portée. Soutenue dans cette épreuve, on lui a confié un rôle qui lui a fait le plus grand bien : maman de substitution d’une autre portée de chatons.