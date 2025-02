Une famille offre temporairement l'hospitalité à une chatte errante pour la protéger du froid mais réalise qu'elle ne pourra se passer d'elle (vidéo)

Le système universel de distribution de chats continue de faire son œuvre. Récemment, c’est une féline qui cherchait désespérément à s’abriter du froid qui en a bénéficié. Une famille l’ayant repérée dans le quartier lui a offert l’hospitalité. Il était prévu qu’elle ne l’accueille que provisoirement, mais il est vite devenu clair que son séjour était voué à durer bien plus longtemps.

Les hivers sont durs pour nos amis à fourrure qui n’ont pas de famille, ni de maison. Toute forme d’aide est la bienvenue pour ces créatures vulnérables, mais la meilleure d’entre elles est évidemment de leur offrir un foyer. C’est ce qu’a fait un couple pour une chatte à la robe tigrée et qui répond désormais au nom de Peaches. Son histoire est rapportée par Newsweek.

Une vague de froid s’est récemment abattue sur la Floride (Etats-Unis). C’est dans ce contexte qu’une famille a vu une chatte errante près de chez elle et a décidé de la laisser entrer pour lui fournir un abri, le temps que la météo devienne un peu plus clémente.

La maîtresse des lieux est Jenna Caitlyn Day, alias « @jenna.dayyy » sur TikTok. Elle et le reste de la maisonnée lui ont fait découvrir la chaleur et l’amour d’un foyer. La minette ne s’est assurément jamais sentie aussi bien de sa vie.



@jenna.dayyy / TikTok

Elle a même eu droit à une couverture chauffante et elle ne peut plus s’en passer. On la voit en profiter dans une vidéo postée sur TikTok par sa bienfaitrice.

Cette dernière lui a rapidement trouvé un nom : Peaches. La chatte était ravie de pouvoir enfin vivre dans le confort et la sécurité d’un véritable foyer après n’avoir connu que l’errance.

Un nouveau départ dans la vie

Pour Jenna Caitlyn Day, il ne faisait désormais aucun doute que Peaches était déjà chez elle. Les liens qui se sont tissés entre l’animal et ses hôtes n’ont fait que se renforcer au fil des jours.

L’adoption est vite devenue une évidence et elle a d’ailleurs été officialisée. Peaches a été emmenée chez le vétérinaire dans la foulée. Ce dernier l’a examinée et vaccinée.

La nouvelle vie de cette chatte a bel et bien commencé. Elle a encore beaucoup à apprendre, mais elle a tout le temps de le faire.