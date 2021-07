Une femme amusée filme son chat grognant contre son reflet dans le miroir (vidéo)

Entendant son chat miauler et gronder, une femme a été surprise en découvrant l’objet de sa colère. Le félin tentait, en effet, d’intimider son propre reflet dans le miroir. Sa propriétaire n’a pas manqué d’immortaliser cette scène hilarante.

Une vidéo montrant un chat adoptant une posture hostile face au miroir a récolté des milliers de vues en quelques jours sur la plateforme YouTube, comme le rapporte le Daily Mail. La réaction de l’animal est, en effet, des plus amusantes.

La scène a eu lieu le 12 juin dans une maison de Kletzke au Brandebourg, land de l’Est de l’Allemagne. Le protagoniste répond au nom de Baby Claude et est âgé de 7 ans.

Les miaulements du chat à la robe tigrée intriguaient sa maîtresse, qui se trouvait au rez-de-chaussée. Cette dernière savait que le ton caractérisant ses cris ne présageait rien de bon ; Baby Claude l’emploie généralement lorsqu’il est mécontent ou fait une mauvaise rencontre.

La jeune femme s’est empressée de monter à l’étage pour le rejoindre. Le chat se trouvait dans la chambre de sa mère et ses manifestations d’animosité s’adressaient à… son propre reflet dans le miroir.

Dans la vidéo, on peut effectivement voir Baby Claude s’approcher très lentement du miroir en s’appuyant sur le radiateur se trouvant juste en-dessous, puis lever la tête pour faire face à son « rival » du jour.

Le chat adopte ensuite une attitude menaçante, émettant sifflements et grognements, tout en montrant les canines. Comme son reflet en fait de même, Baby Claude finit par détourner le regard et se dérober de la confrontation. Le tout sous le regard amusé de sa propriétaire, dont on peut entendre les rires contenus.

Une situation stressante pour certains chats

D’après les spécialistes, les chats ne se reconnaissent pas dans leur reflet et peuvent facilement méprendre ce dernier pour un autre individu. Le Daily Mail cite ainsi Nicky Trevorrow, comportementaliste au sein de l’association britannique Cats Protection : « Dans certains cas, cela peut les amener à être craintifs ou territoriaux envers le félin ‘intrus’ ».

Il rappelle, par ailleurs, que ce genre de situation peut être source de stress pour le chat et suggère « de couvrir les miroirs » si l’animal a l’habitude de se comporter de la sorte.