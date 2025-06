L'adoption d'un chaton par une femme en entraîne 3 autres par un couple d'amis qui ne prévoyait pas d'être autre chose que famille d'accueil

En arrivant dans un refuge de Terre-Neuve, une chatte tabby et ses 4 adorables chatons étaient sur le point d’écrire leur propre conte de fées. Ces félins attachants allaient obtenir bien plus qu’un toit au-dessus de la tête et de la nourriture à volonté. Ils ont également conquis les cœurs de 2 familles aimantes.

Exploits Valley SPCA, une association de protection animale basée à Grand Falls-Windsor dans la province canadienne de Terre-Neuve, avait récemment admis une chatte à la robe tigrée et ses 4 chatons (un mâle et 3 femelles) possédant la même couleur de pelage, rapportait Love Meow. La maman, extrêmement amicale et pleine de tendresse, a été appelée Squirt. Quant à ses petits, ils ont reçu des noms inspirés de l’univers « Pokémon » : Pikachu (le seul mâle), Mew, Meowth et Eevee.



Exploits Valley SPCA

Squirt était ravie de pouvoir élever ses petits dans la sécurité du refuge et de ne manquer de rien. Ses chatons ont grandi et se sont épanouis dans des conditions optimales. Curieux et énergiques, ils ont exploré leur environnement dans ses moindres recoins et ont vite appris à s’amuser avec des jouets interactifs.



Exploits Valley SPCA

La mère pouvait enfin s’accorder un peu de repos et recevoir toute l’affection qu’elle désirait de la part des bénévoles, y répondant par des ronronnements et des câlins.



Exploits Valley SPCA

Pikachu a été le premier à trouver une famille pour toujours. Son adoptante, Crystal, en a parlé à un couple d’amis, Denise et Harry Hutchings. Elle savait qu’ils pouvaient offrir le foyer parfait aux autres chats.

De famille d’accueil à famille tout court

Les Hutchings ont décidé de devenir famille d’accueil pour la maman et les 3 chatons femelles. Ceux-ci étaient clairement heureux dans cette maison, et leurs bienfaiteurs s’attachaient de plus en plus à eux.

Quelques semaines plus tard, Denise et Harry ont pris la décision d’adopter Squirt et l’une des « filles ». Puis, quand le moment est venu de ramener les 2 autres chatons au refuge, ils ont changé d’avis, choisissant de les garder, eux aussi. La quadruple adoption a été officialisée dans la foulée.

A lire aussi : Une famille qui pensait que son chat avait rendu l'âme reçoit un message inattendu des locataires de leur ancienne maison



Denise & Harry Hutchings

Squirt et les « Pokémons » s’appellent désormais Mudder, Sook, Coyot et Runt. Ils forment, avec les Hutchings, une famille soudée et heureuse.