Après l’adoption de son chaton, une femme se rend compte que la sœur du félin attend encore sa chance et décide d’agir (vidéo)

Cette histoire, partagée par Newsweek, nous prouve que les chats ne se définissent pas tous par leur côté indépendant et solitaire. En réalité, la plupart d’entre-eux ont besoin de contact avec leurs congénères, ce qui les stimule aussi et leur permet d’être moins soumis au stress. Entre Sabrina et Coco, la confiance était évidente, et a pu perdurer grâce au bon réflexe de cette propriétaire.

« Nous ne pensions pas pouvoir en accueillir d’autres »

L’utilisatrice TikTok « @mii.oww » confiait son histoire avec les internautes. Cette femme qui possédait déjà 5 félins dans sa maison, a décidé de faire de la place pour une sixième boule de poils lorsque son chien a disparu. Elle racontait : « Notre chien est décédé à cette époque ». À la recherche d’un peu plus d’amour à donner et à recevoir, l’utilisatrice a été contactée par sa sœur à l’époque. Elle expliquait : « L’amie de ma sœur a recueilli une chatte enceinte dans la rue, et l’animal a donné naissance à Sabrina et Coco ».

À l’époque, l’adoption d’un énième chaton n’était pas une évidence. L’amoureuse des animaux témoignait : « Nous avions 5 chats avant eux, donc nous ne pensions pas pouvoir en accueillir d’autres ».

@mii.oww / TikTok

« Nous avons ressenti le besoin de l’accueillir »

La rencontre avec Coco a été marquée par l’évidence. Le chien décédé de l’utilisatrice était blanc, et le chat était lui aussi « tout blanc ». L’adoption s’est faite dans de très brefs délais, « pour remonter le moral de la famille ».

Coco a très vite trouvé sa place, mais quelque chose, ou plus exactement quelqu’un semblait lui manquer.

@mii.oww / TikTok

« Personne d’autre n’avait adopté Sabrina »

C’est par l’amie de sa sœur que la maîtresse de Coco a eu des nouvelles de la fratrie de son chat. Une de ses sœurs, Sabrina, se trouvait toujours dans la famille d’accueil, et attendait son tour. En entendant ces mots, et imaginant que le départ de Coco avait imposé un grand vide à la chatte, l’utilisatrice a décidé d’adopter la féline également.

Les retrouvailles ont été filmées et partagées avec les internautes. On constate que les 2 boules de poils sont enchantées de se retrouver. Leur maîtresse confiait récemment : « Ils doivent dormir dans la même pièce, sinon ils pleurent l’un pour l’autre ».

A lire aussi : Autrefois le chat le plus triste du refuge, ce félin roux s’est métamorphosé depuis son adoption par un homme passionné d’astronomie (vidéo)