Un chaton errant qui n’avait jamais connu l’amour d’une famille voit son plus grand rêve se réaliser et fête son premier Noël à l’intérieur

Katydid n’avait que 12 semaines quand elle a été secourue par une sauveteuse d’animaux du nom de Nicole, avec le soutien de l’association Pet Haven MN (États-Unis). Grâce à ce sauvetage, la jeune chatte effrayée et concernée par un trouble de l’équilibre a trouvé un sens à sa vie.

Comme le rapporte un article de Love Meow, Katydid a été trouvée seule dans la rue, alors qu’elle n’était âgée que de 3 mois. En plus d’avoir peur des humains, le chaton femelle avait des problèmes d’équilibre qui l’empêchaient de marcher correctement.

Après avoir fait ses adieux à la vie d’errance grâce à Nicole, une sauveteuse d’animaux, et à l’équipe de Pet Haven MN, la boule de poils a été placée en famille d’accueil. Pour le plus grand bonheur de ses sauveurs, Katydid a très vite accepté sa nouvelle vie de chatte d’intérieur et a réussi à ouvrir son cœur. Elle a compris qu’elle était désormais en sécurité.

© Kris Kaiser

Un trouble de la santé qui ne l’empêche pas de profiter de la vie

« Elle souffre d'une maladie congénitale appelée hypoplasie cérébelleuse, qui entraîne des problèmes d’équilibre et de coordination, explique Kris Kaiser, sa bienfaitrice, elle est légèrement atteinte, donc elle se déplace plutôt bien. »

Pour la sociabiliser, Kris a commencé à l’emmener sur son lieu de travail. « Tout ce qu’elle fait la journée, c’est jouer, ronronner, faire la sieste et distraire les employés », confie sa protectrice.

© Kris Kaiser

Au sein de son foyer d’accueil, Katydid était ravie de découvrir le vaste panel de jouets qu’elle pouvait utiliser autant qu’elle le désirait.

« Elle doit tous les mordre avant de pouvoir choisir son préféré. C’est difficile à croire qu’il y a à peine 10 jours, elle était un chaton sauvage vivant dans la rue », précise Kris.

© Kris Kaiser

Katydid a découvert la vie au bureau

Lorsqu’elle s’est sentie plus à l’aise avec les humains, la jeune chatte a commencé à user de son charme pour obtenir de l’attention et de la nourriture. De plus, elle est devenue très affectueuse. Aujourd’hui, elle apprécie énormément les séances de câlins !

« Elle adore jouer et a beaucoup d’énergie, poursuit sa mère d’accueil, ses troubles de l’équilibre ne la ralentissent pas du tout. […] Après que la plupart de mes collègues sont partis en fin de journée, je la laisse courir dans le bureau. Elle fait toujours des pitreries amusantes. »

© Taylor

La chatte est adoptée et heureuse

Au bout de plusieurs semaines passées en famille d’accueil, Katydid a vu son plus grand rêve se réaliser. Elle a été adoptée par une femme, qui a ressenti le grand frisson du coup de foudre en la rencontrant ! Grâce à cette belle adoption, la chatte a désormais de nouveaux frères félins, Ed et Otis. Elle a aussi une gentille sœur canine, Dory.

« Elle s’est immédiatement installée dans la maison, a exploré et a joué », révèle Taylor, son adoptante. Katydid, renommée Cecilia (ou CC pour les intimes), sait désormais ce que faire partie d’une famille signifie. Loin des dangers et de la misère de la rue, la boule de poils savoure pleinement son bonheur.

© Taylor

Cette année, elle a pu fêter son premier Noël avec la famille de ses rêves. Elle a soigneusement inspecté les cadeaux placés sous le sapin… ainsi que les décorations !