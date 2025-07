Inquiète pour ses petits, cette chatte errante vient réclamer de l’aide aux portes d’un refuge

Haribo et sa sœur Sour Patch ont connu un début de vie difficile, dans la rue. Mais un jour, leur mère a eu la brillante idée de se présenter aux portes d'un refuge animalier. Cette décision a permis à la petite famille de pouvoir enfin s’épanouir en toute sécurité et de rêver à un avenir meilleur, surtout lorsque la jeune Asa a décidé d’intervenir…

Asa est bénévole pour l’association Tails High, basée à Alexandria en Virginie (Etats-Unis). Chaque année, elle accueille de nombreux chats et chatons chez elle afin de faire la transition entre le refuge et la vie de famille. Il y a plus d’un an, elle a accueilli un frère et une sœur qui l’ont particulièrement touchée… Baptisés Haribo et Sour Patch, les minets tigrés ont commencé leur vie dans la rue, aux côtés de leur mère, jusqu’au jour où cette dernière est allée réclamer de l’aide à l’entrée du refuge. Immédiatement, les bénévoles ont fait entrer la chatte afin de la mettre en sécurité. Mais, à force de l’entendre miauler avec insistance, ils ont fini par comprendre que quelque chose clochait…

À force de patience…

En se rendant à nouveau dehors avec la minette, ils ont alors découvert les 2 chatons qui attendaient désespérément le retour de leur maman. Finalement, c’est donc la famille entière qui a été prise en charge par l’association. Pendant plusieurs semaines, la maman a pu regagner des forces et ses chatons ont pu grandir en toute sécurité au sein de l’établissement. Une fois le sevrage terminé, la chatte a été stérilisée et les chatons ont été récupérés par Asa afin que celle-ci commence le travail de la socialisation en attendant qu’ils soient adoptés.

Mais, comme l’a expliqué la bénévole auprès du média Love Meow, la mission s’est avérée plus compliquée que prévue. Traumatisés par leur premiers jours passés dans la rue, les chatons étaient très craintifs. C’est le petit mâle, Haribo, qui a baissé sa garde en premier. En voyant son frère ainsi prendre confiance, Sour Patch a également commencé à s’ouvrir dès le lendemain de leur arrivée chez leur bienfaitrice.

“C’est un énorme pas en avant en peu de temps”, a affirmé Asa. Une semaine plus tard, les chatons étaient assez en confiance pour jouer en présence de leur maman d’accueil et même lui réclamer des caresses ! “Aujourd’hui, ils se sentent suffisamment en sécurité et à l’aise pour s’endormir dans mes bras et ronronner”, a clamé la jeune femme avec bonheur.

Il aura fallu attendre 2 semaines seulement pour que Haribo et Sour Patch trouvent leur famille pour la vie. Et cerise sur le gâteau : ils ont été adoptés ensemble !

