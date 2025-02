Face à trois chiens imposants, un minuscule chaton s’impose en chef de meute et les mène à la baguette (vidéo)

Loads of ppl have asked for it so here it is I’m useless with stuff like this so still might be the wrong sound ????#foryoupage #fyp #viral #trending #viralvideo #dogsoftiktok #spanielsoftiktok #gspsoftiktok #cutedogsoftiktok #kittensoftiktok #kittentok #gingerkitty #gingerkitten #canecorso #italianmastiffcanecorso #italianmastiffcanecorsoi