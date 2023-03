Une femme abandonne son chat près d’un refuge et laisse une note déchirante sur les lieux

Près de Manchester, en Angleterre, vit une douce féline au nom de Lilo. Âgée d’un an, cette chatte n’a connu que le toit d’une seule et même femme, avec qui elle prévoyait de passer tout le reste de sa vie. Son conte de fées a pourtant été rompu par un terrible drame au mois de février dernier, rapporte le Manchester Evening News.

Un abandon traumatisant

En effet, l’ancienne maîtresse de Lilo a décidé d’abandonner son animal près d’un refuge de la RSPCA. Non loin de sa caisse de transport, elle avait laissé une note « déchirante » où elle avait tenté d’expliquer son geste et donné de nombreux renseignements au sujet de Lilo :

« Ma maman est désolée, elle m’aime beaucoup, mais elle ne peut plus me garder. J’adore les friandises et les plaids douillets pour patouner à longueur de journée. Je suis un chat d’intérieur. J’adore jouer et je suis très indépendante, mais j’aime aussi faire des câlins et dormir au pied du lit la nuit tombée. »

« Je suis une gentille fille et ma maman espère que quelqu’un saura m’aimer davantage. S’il vous plaît, prenez soin de moi. Je suis avec ma maman depuis ma naissance, donc je n’ai pas l’habitude de vivre avec d’autres personnes ».

Après avoir lu cette lettre, les bénévoles du refuge se sont retrouvés sans surprise face à une chatte terrifiée. Peu habituée au contact avec les humains, sauf avec son ancienne maîtresse, Lilo a pris beaucoup de temps à calmer son anxiété. Cependant, elle a eu la chance d’être bien entourée cette fois-ci.

Ses anges gardiens l’ont aidée à prendre un nouveau départ

Aidés de la fameuse note, les bénévoles ont su trouver la famille d’accueil idéale aux yeux de Lilo. Elle y a été reçue comme une reine, et a pu compter sur une femme aimante pour retrouver un peu d’apaisement. Là-bas, la chatte a appris à s’ouvrir à de nouvelles personnes en toute sérénité.

Lilo n’est pas restée longtemps dans ce foyer d’accueil, puisqu’elle a été adoptée très peu de temps après son arrivée. Son histoire avait ému des centaines de personnes sur les réseaux sociaux, et avait probablement joué un rôle dans cette issue réconfortante. Aujourd’hui, Lilo se porte mieux que jamais !

Sa nouvelle maîtresse a donné des nouvelles sur Facebook il y a quelques jours : « Lilo adore jouer à la balle, et me laisser la caresser. Cette petite gourmande n’oublie jamais de me rappeler l’heure du repas. Chaque nuit, elle dort dans un tiroir qui se trouve sous mon lit ».

A lire aussi : "Rentrez chez vous et remerciez votre chat" : un homme raconte comment son ami félin a sauvé sa jambe

La jeune féline n’oubliera probablement jamais l’abandon dont elle a fait l’objet, mais elle est heureuse d’avoir pu prendre un nouveau départ aussi rapidement. Elle est désormais mieux entourée que jamais, et elle compte bien profiter des joies de la vie comme n’importe quel autre chat !