Elle pensait adopter un chaton ordinaire, mais découvre des mois plus tard qu’il est unique en son genre (vidéo)

Lorsque Yuliia a adopté un petit chaton, elle s’attendait à le voir grandir normalement au fil des mois. Pourtant, à sa grande surprise, le temps passait et son compagnon restait étonnamment minuscule… Il s'est avéré qu'une découverte surprenante l’attendait.

Yuliia avait autrefois ri lorsqu’une amie lui avait confié qu’elle rêvait d’un chat qui resterait minuscule pour toujours. Elle lui avait assuré que c’était impossible… jusqu’à ce que Masi entre dans sa vie et prouve le contraire.

Un chaton minuscule et fragile

C’est en rendant visite en Ukraine à la famille de son petit ami il y a 3 ans, que Yuliia a craqué pour l’adorable bouille d’une boule de poils nommée Masi. La chatte de la famille venait d'avoir une portée de chatons et la jeune femme de 22 ans n'a pas pu résister à l'envie d'en ramener un chez elle, en Allemagne. Masi était « la plus petite et la plus faible » de la portée, mais, à l'époque, Yuliia pensait qu’avec des soins adaptés, elle grandirait normalement.

© @theminimasi / Instagram

« Je pensais qu'elle manquait peut-être de vitamines ou qu'elle était simplement une chatte miniature, car les chattes sont souvent plus petites que les mâles », a déclaré Yuliia à Newsweek. « J'étais sûre qu'elle grandirait, et je l'imaginais un jour comme une grosse chatte duveteuse. » À la surprise de la jeune femme, cela n’a pas été le cas.

Un cas rare

Quelques mois après son arrivée chez Yuliia, la minette n’avait toujours pas grandi. « Quand Masi avait environ 6 ou 7 mois, mon petit ami et moi avons commencé à nous demander pourquoi le temps passait alors qu'elle était encore si petite. », se souvient-elle. Le couple a donc décidé de consulter un vétérinaire pour s’assurer que tout allait bien. C’est alors que le diagnostic est tombé : Masi souffrait très probablement de nanisme.

Aujourd’hui, la petite chatte a 3 ans, elle ne pèse que 900 grammes et se porte à merveille, malgré un système immunitaire plus fragile. « C’est une maladie très rare, mais nous avons de la chance car elle est comme tous les autres chats. Bien sûr, son système immunitaire est un peu plus faible, elle tombe donc plus facilement malade et attrape vite froid. », explique Yuliia. Cela n’a pas empêchée la minette de devenir une star des réseaux sociaux où elle fait fondre le cœur de milliers d’internautes !

Chaque jour, Yuliia mesure sa chance d’avoir une petite chatte en bonne santé aussi douce et intelligente. « Parfois, j'ai l'impression de rêver, car il me semble impossible qu'un chat soit aussi parfait. Elle adore les câlins et, même si elle est petite, elle trouve toujours un moyen de grimper ou d'atteindre ce qu'elle veut. », assure-t-elle. En somme, rien n’arrête la petite Masi !