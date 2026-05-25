La surprise préparée par leurs parents tourne à l’émotion totale quand 2 garçons retrouvent leur chat disparu depuis 7 mois (vidéo)

Après 7 mois d’absence, Bonnie a finalement retrouvé sa famille grâce à sa puce électronique, déclenchant de joyeuses retrouvailles avec les 2 garçons de la maison. Filmée par leur mère et partagée sur TikTok, la scène a ému des millions d’internautes, tant la réaction des enfants est poignante.

Sarah Adele, alias « @sarahadelexo » sur TikTok, est la mère de 2 adorables garçons, mais aussi la propriétaire d'une magnifique chatte calico répondant au nom de Bonnie.

Cette dernière s'était malheureusement volatilisée en octobre 2025 dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. La famille était dévastée par sa disparition, surtout les enfants qui sont extrêmement attachés à elle.



@sarahadelexo / TikTok

Les propriétaires de Bonnie sont restés sans nouvelles de cette dernière, mais continuaient d'espérer la revoir. Un espoir entretenu notamment par le fait qu'ils l'avaient identifiée par puce électronique. C'est bien cette dernière qui a permis à cette histoire de connaître une issue heureuse.

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7 mois après la fugue de la chatte, elle a été découverte et recueillie par des gens qui la croyaient errante. Ils l'ont emmenée chez le vétérinaire pour la faire stériliser, mais celui-ci a commencé par la passer au lecteur de puce. Il a ainsi découvert qu'elle était bien identifiée et a pu joindre Sarah Adele pour lui annoncer la nouvelle.

Les enfants ne le savaient pas encore à ce moment-là. Leurs parents ont décidé de les surprendre.

Surprise et larmes de joie

Alors que ses fils venaient de rentrer à la maison, Sarah Adele leur a dit, devant le domicile, qu'une surprise les attendait à l'intérieur et leur a demandé d'en deviner la nature. Loin de se douter qu'il s'agissait de leur meilleure amie, ils se sont prêtés au jeu, suggérant que c'était peut-être une console de jeux ou une machine à granité.

Ils ont ouvert la porte et vu Bonnie assise dans le salon, à côté de leur père. L'émotion les a tout de suite submergés ; l'aîné s'est effondré par terre en pleurant, tandis que son frère s'est retourné vers sa mère pour l'embrasser.



@sarahadelexo / TikTok

Une scène particulièrement touchante que l'on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous, postée le 16 mai 2026 sur TikTok où elle a généré 7,3 millions de vues et relayée par Parade Pets :

@sarahadelexo She went to get “spayed” by the people who took her in. Little did they know we’ve been looking all along.. also she was already spayed ???????? this is your sign to get your animals microchipped. We thought the coyotes got her. So grateful we have our baby back #foryou #fyp #catsoftiktok #ourbaby ? som original - anix nerd1

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