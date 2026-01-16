Après des semaines de souffrance, ce chat à la malformation nasale trouve enfin la tendresse qui lui manquait

Découvert dans des conditions de vie insalubres et souffrant d’une malformation nasale, Sid semblait promis à une triste vie. Par bonheur, grâce à l’intervention de la RSPCA et à l’amour d’une nouvelle famille, ce chat de 3 ans a rapidement prouvé que même les débuts les plus difficiles peuvent parfois se transformer en belle histoire.

Tout a commencé par un simple appel, passé un jour d’août à la ligne d’assistance de la RSPCA. Au bout du fil, une personne s’inquiétait pour le bien-être d’un chat vivant dans une propriété de Wolverhampton, au nord de Birmingham (Royaume-Uni). Alertée par cette information, Charlotte Holder, agente de sauvetage animalier, est alors rapidement intervenue pour porter secours à la boule de poils en détresse.

Des conditions de vie insalubres

Sur place, la sauveteuse a en effet trouvé un minou de 3 ans au pelage blanc et noir répondant au nom de Sid. Ce chat à la bouille atypique avait été abandonné avant d’être recueilli par une personne en grande difficulté, incapable de lui offrir des conditions de vie décentes. Celle-ci a donc naturellement accepté de confier le minou à la RSPCA.

© RSPCA

L’examen vétérinaire a révélé que Sid était infesté de puces et qu'il souffrait de troubles respiratoires dus à une malformation nasale congénitale, à l’origine de ce visage si charmant.

Heureusement, aucune intervention chirurgicale n’a été nécessaire, car un traitement a nettement amélioré sa respiration. À l'avenir, le minou aura toutefois besoin de soins réguliers : ses yeux sont légèrement déformés, dont l’un requiert des gouttes lubrifiantes, et il souffre de troubles nasaux qui nécessitent des lavages fréquents.

Après avoir bénéficié de soins, d’une alimentation saine et d’un traitement antipuces, Sid a rapidement été remis sur pattes, avant d’être adopté, quelques semaines plus tard, par une famille du Berkshire.

Le bonheur retrouvé

Sa nouvelle propriétaire, Kate Cooper, a confié avoir eu un coup de cœur immédiat pour le minou. « Je me souviens avoir vu le petit visage de Sid sur le site web de la RSPCA et je l'avais trouvé magnifique », a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle a également expliqué avoir déjà eu des chats aux besoins médicaux spécifiques, ce qui la préparait particulièrement bien à cette situation, et disposer d’un enclos extérieur sécurisé, rendant sa maison idéale pour des chats d’intérieur.

Sid semble d’ailleurs s’être bien acclimaté à son nouveau foyer. Il s’est même lié d’amitié avec Echo, le chat aveugle de Kate, et Froska, son Golden Retriever.

A lire aussi : En entrant dans son garage, elle découvre une chatte errante en plein travail (vidéo)

© RSPCA

Selon sa maîtresse, Sid est « un chat affectueux et aventureux », un véritable « amour ». « C'est un garçon adorable, un vrai petit ange, qui adore jouer avec Echo et Froska et avec qui il fait souvent des câlins. », assure-t-elle. « Nous sommes ravis de l'avoir dans la famille. » Une fin comme on les aime !