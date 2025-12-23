Un couple stupéfait découvre que leur chat accumulait secrètement des liasses de billets dans sa cachette (vidéo)

Le petit ami de Caitlyn cherchait désespérément ses billets, sans comprendre où ils disparaissaient jour après jour. C’est en fouillant dans le repaire de M. Honey, le chat de la jeune femme, que le mystère a finalement été percé. Le félin, un véritable petit kleptomane, avait patiemment amassé une cachette de billets volés, révélant une manie aussi drôle que surprenante.

Mister Honey est un adorable chat noir et blanc qui partage la vie de Caitlyn et de son petit ami. Sous ses airs innocents, le minou cache un caractère facétieux. Récemment, ce petit farceur est d’ailleurs devenu viral sur Internet après son dernier exploit.

Un chapardeur à moustaches

Dans une vidéo TikTok cumulant plus de 6,2 millions de vues, on apprend que les maîtres de M. Honey ont dernièrement fait une étonnante découverte dans la cachette préférée du minou : des liasses de billets !

© @caitybb123 / TikTok

Caitlyn a confié à Newsweek que cela faisait plusieurs semaines que son petit ami se demandait où était passé son argent. « Les chats adorent faire tomber les objets de la table de nuit », a-t-elle expliqué. « Mon copain posait son argent sur la table de nuit, qui est à côté de la niche du chat. Le chat faisait tomber l'argent de la table de nuit dans sa niche. »

C’est de cette manière que le couple a eu l’idée de regarder dans le repaire de M. Honey après avoir fouillé toute la maison. Dans la vidéo, on voit ainsi le petit ami de Caitlyn sortir des poignées de billets, sous le regard impuissant du « cambrioleur félin » comme le surnomme sa maîtresse. De son côté, le petit chapardeur détourne les yeux et feint l’innocence en voyant son butin dévoilé.

Une habitude très féline

Ce n’était pourtant pas le premier forfait de M. Honey. Une autre vidéo TikTok montre en effet que sa maîtresse avait dû enfermer l’herbe à chat dans un tiroir verrouillé pour l’empêcher d’y toucher.

La kleptomanie est une habitude féline qui s’explique par plusieurs facteurs : instinct de chasse, tendance à accumuler des objets, ennui ou simple recherche d’attention. Pour certains chats, voler et manipuler de petits objets est aussi une manière de se stimuler mentalement et physiquement.

© @caitybb123 / TikTok

Alors, si un objet disparaît chez vous et que vous avez l’impression de devenir fou, avant de paniquer, songez à vérifier du côté des chats…