Pour soutenir leur chat de quartier victime d'une polémique anonyme, des habitants déclenchent un véritable mouvement de street art

Dans un quartier de Vancouver (Canada), un chat noir prénommé Nigel est devenu une véritable célébrité locale. Adoré des habitants, il est aujourd’hui au cœur d’une polémique inattendue qui a déclenché un mouvement de soutien aussi touchant que créatif.

Dans l’est de Vancouver, au Canada, Nigel est devenu une figure incontournable de son quartier. Depuis des années, ce chat noir se promène dans les rues et les jardins, accueillant avec une étonnante douceur les caresses de ses nombreux admirateurs.

Sa présence familière en a d'ailleurs fait une petite mascotte locale, presque une attraction à part entière. À tel point qu’il figure même sur Google Maps, où il a récolté une quinzaine d’avis 5 étoiles, les visiteurs louant souvent sa gentillesse et son charme. Pourtant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme à son sujet comme le rapporte CTV News...

Une étrange polémique

Récemment, une étrange polémique a en effet pris forme autour du minou. Tout a commencé lorsque ses propriétaires ont reçu, dans la boîte aux lettres d’un voisin, des messages anonymes remettant en cause leur manière de s’occuper de lui, affirmant qu’il serait perdu ou négligé.

© Ethan Cairns / The Canadian Press

Troublés par ces accusations non fondées, les maîtres de Nigel ont fini par afficher un message public dans le voisinage, appelant l’auteur de ces courriers à se faire connaître pour éclaircir la situation.

L’histoire a alors pris une tournure inattendue, quand peu de temps après, des œuvres et des messages de soutien (dont beaucoup se moquaient des accusations initiales) ont commencé à apparaître sur les poteaux électriques du quartier.

« Nous avons commencé à le remarquer sur le pilier électrique il y a environ 2 mois », a déclaré Parv Sachdeva, un voisin. « Il y avait surtout des morceaux de carton et une sorte de chat ressemblant à Batman sur fond rouge. »

© Ethan Cairns / The Canadian Press

Puis, du jour au lendemain, cette œuvre collective a disparu. « Il y a environ 2 ou 3 semaines, un habitant en colère a tout saccagé », a expliqué Parv Sachdeva.

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« #TeamNigel »

Loin de s’éteindre, le mouvement de soutien autour de Nigel a pris une tournure encore plus joyeuse avec l’apparition du hashtag « #TeamNigel ». En quelques jours, la communauté s’est remise à créer et à afficher des dessins, des collages et des messages sur les poteaux électriques, comme si le quartier avait décidé de transformer une petite polémique en un élan collectif plein de créativité.

Même si l’affichage sur les poteaux électriques est interdit pour des raisons de sécurité, comme le rappelle BC Hydro, la principale entreprise publique d’électricité en Colombie-Britannique, cela n’a pas vraiment freiné l’énergie du quartier.

Aujourd’hui, la communauté continue de profiter de cette installation artistique improvisée. Parv Sachdeva, quant à lui, espère que cette initiative partie d’un simple malentendu encouragera la créativité dans d’autres quartiers de la ville. « Accrochez plus d'œuvres d'art. C'est une chose si simple et mignonne que la communauté pourrait faire pour se rassembler. », assure-t-il.

Une chose est sûre : Nigel est LA figure fédératrice de son quartier et une vraie source d'inspiration !

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© CTV News

L’info Woopets – Quand s’inquiéter pour un chat de quartier ?

Nigel, comme de nombreux chats qui ont accès à l'extérieur, peut donner l’impression d’errer dans son quartier, tout en étant en parfaite santé. Pourtant, il est parfois utile de savoir reconnaître les signes qui doivent alerter et inciter à agir :

Une perte de poids visible : côtes apparentes, silhouette qui s’affine rapidement ou pelage moins fourni ;

Un changement de comportement : chat inhabituellement distant, apathique, ou au contraire très agité ;

Des blessures ou des plaies visibles : griffures, boiterie, croûtes ou signes de douleur ;

Un manque d’hygiène inhabituel : pelage négligé, sale ou emmêlé sur la durée ;

Des difficultés à se déplacer ou à se nourrir : lenteur, hésitation, ou refus de s’alimenter.

Dans ces situations, il est préférable de prévenir gentiment ses maîtres (si le minou en a), ou de s'adresser à un vétérinaire ou à une association locale s’il s’agit d’un chat libre ou errant.