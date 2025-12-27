Blessé, épuisé et en manque de soins, ce chat qui attendait seul dans un jardin veut désormais « être ami avec tout le monde »

Aspen attendait qu’une âme bienveillante le remarque. Le pauvre chat, dont le pelage se trouvait dans un état catastrophique, avait du mal à se déplacer. Heureusement, son vœu le plus cher a fini par être exaucé. Le va-nu-pattes a croisé la route d’Ariane, bénévole au sein du groupe de sauvetage Chatons Orphelins Montréal.

« Il avait du mal à se déplacer. Ses nœuds tiraient sur sa peau. Pour que son pelage soit dans cet état, il devait être sans aide depuis longtemps et avait probablement été attaqué par un autre animal », explique un porte-parole de l’association Chatons Orphelins Montréal.

Le va-nu-pattes, baptisé Aspen, a été aperçu dans un jardin dans un état misérable. Des bourres de poils tapissaient notamment son corps, ainsi qu’une blessure au niveau du dos. Comme le rapporte Love Meow, le félin semblait espérer l’arrivée d’un sauveteur.

© Chatons Orphelins Montréal

Il attendait d’être secouru

Quand Ariane a vu un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, elle a immédiatement déployé ses ailes pour voler au secours de ce pauvre chat. Ce dernier était tellement épuisé, qu’il n’a opposé aucune résistance quand sa bienfaitrice l’a attrapé délicatement pour le mettre en sécurité.

Très vite, l’association Chatons Orphelins Montréal est intervenue pour lui prodiguer les soins urgents dont il avait besoin. Peu de temps après son sauvetage, direction la clinique vétérinaire !

Aspen a non seulement bénéficié d’une bonne séance de toilettage, mais aussi de soins pour sa plaie et d’un traitement spécifique pour les troubles digestifs qui le tourmentaient. « C'est un vrai petit ange qui laisse le vétérinaire tout faire, sans broncher », soulignent ses sauveurs.

© Chatons Orphelins Montréal

« Il veut être ami avec tout le monde »

Placé en foyer d’accueil, l’animal fraîchement toiletté et soulagé de ses douleurs a repris du poil de la bête ! « Peu après son arrivée en famille d'accueil, il a commencé à réclamer de l'attention et des câlins. C'est un vrai nounours, doux et affectueux », précise l’association.

© Chatons Orphelins Montréal

Au fil du temps, sa fourrure a bien repoussé et il a atteint un poids stable. Plus joyeux et très sociable, Aspen adore les séances de câlins avec ses parents d’accueil, mais aussi de jeux avec les autres chats de la maison. « Il veut être ami avec tout le monde », ajoute un porte-parole de l’organisme. « Il a vraiment un cœur de chaton. »

Aujourd’hui, Aspen est plus heureux que jamais. L’ex-va-nu-pattes ne passe plus ses journées à survivre, mais à savourer pleinement les plaisirs simples de la vie. Grâce aux bénévoles de l’association, il connaît enfin la définition du mot « bonheur ».

© Chatons Orphelins Montréal