Une douzaine de bénévoles interviennent dans une propriété où 100 chats et un chien vivaient dans des conditions déplorables

Les bénévoles de 2 associations ont été choqués en intervenant dans une propriété où une centaine de chats et un chien étaient détenus dans des conditions extrêmement mauvaises. Ils n’avaient jamais eu affaire à un cas d’accumulation d’animaux de cette ampleur auparavant.

100 chats et un chien ont été sauvés ce jeudi 3 juin, alors qu’ils vivaient quasiment entassés les uns sur les autres et livrés à eux-mêmes dans une propriété de l’Arkansas (Sud des Etats-Unis). Des faits rapportés par KATV.

Une intervention effectuée à la suite d’un appel lancé par l’organisation National Kitty samedi dernier. Les associations locales Biscuit’s Legacy Rescue Group et Humane Society of the Delta ont collaboré pour porter secours à ces animaux, dont le propriétaire ne vivait plus sur les lieux depuis un certain temps. Il s’agit d’une personne âgée qui ne faisait que leur laisser de la nourriture et qui avait été dépassée par la situation.

« Le plus grand cas d'accumulation de chats dans l'histoire de l'Arkansas »

En d’autres termes, les bénévoles, qui étaient 12 au total, ont eu affaire à un cas de syndrome de Noé. Le pire en ce qui concerne Maggie Bradley, fondatrice de Biscuit’s Legacy Rescue Group : « Il s'agit probablement du plus grand cas d'accumulation de chats dans l'histoire de l'Arkansas », a-t-elle confié au média.

KATV

Arrivés jeudi matin à 7h30 locales, les membres des 2 associations ont constaté que les chats étaient répartis parmi 2 maisons dans cette propriété située à Greenbrier, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Little Rock. Le chien, un croisé Labrador-Retriever appelé Captain Kirk, était enfermé dans une cage métallique au fond de l’une de ces bâtisses. Il ne voyait quasiment jamais la lumière du jour. Par ailleurs, il est atteint de la dirofilariose et aura besoin de soins dentaires poussés.

Captain Kirk has been saved! He was terrified, and obviously has some fur loss, but appears to be well fed. @KATVNews pic.twitter.com/d1ISPpmWiq — Parris Kane (@KATVParris) June 3, 2021

Les bénévoles ont également été choqués par la forte odeur d’urine, les détritus et les innombrables boîtes vides de pâtée pour chat jonchant les sols. Ils y ont aussi découvert des chatons, dont certains décédés, hélas. Parmi les félins, plusieurs souffrent de maladies respiratoires et sont infestés de vers.

Tous les animaux ont été évacués et transférés vers les refuges des associations. Ces dernières espèrent pouvoir les proposer à l’adoption dans 2 mois. D’ici là, elles ont besoin de renforts et de dons pour s’occuper correctement des chats et du chien, et les soigner.