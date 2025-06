À 17 ans, ce chat offre un réconfort inespéré à une maman touchée par la dépression postnatale (vidéo)

Depuis qu’il a été adopté il y a 4 ans, Panzer partage la vie d’une famille aimante. Mieux, il en est le cœur vivant. Lorsque sa maîtresse est tombée enceinte et qu’elle a souffert de dépression postnatale, il a toujours été là pour elle, pour la soutenir et la réconforter. Aujourd’hui, la gentillesse de ce vieux chat de 17 ans est reconnue à l’échelle de tout un pays, puisque Panzer vient d’être nominé pour un prix national.

Lorsque Joanne Booker, une bibliothécaire de Didcot près d’Oxford en Angleterre, a adopté Panzer dans un refuge local il y a 4 ans, le félin au pelage noir était déjà âgé de 13 ans. « Il souffrait d'anxiété et s'était trop toiletté et nous étions désolés pour lui, alors nous l'avons recueilli », se souvient encore sa maîtresse.

Trouver une maison pour la vie a, semble-t-il, été le meilleur des remèdes pour ce chat sénior. « En quelques mois, il avait arrêté de prendre ses médicaments, sa fourrure avait repoussé et il se déplaçait à toute vitesse dans la maison. », a déclaré Joanne à la BBC. La nouvelle vie de Panzer lui avait permis de retrouver une seconde jeunesse et le minou n’était pas près de l’oublier…

© Cats Protection / You Tube

Un félin très attentionné

Selon sa famille, Panzer est « un véritable personnage » et il « toujours prêt à être caressé et à faire lui-même des câlins ». Son côté affectueux est particulièrement ressorti lorsque Joanne est tombée enceinte. Il était là pour la câliner pendant sa grossesse, pour la soutenir pendant ses nausées matinales et pour tenir compagnie à son mari pendant son séjour à l'hôpital.

© Cats Protection / You Tube

Quand elle a accouché de son petit garçon, Finn, Joanne a souffert de baby blues, trouvant ce nouveau rôle de maman « assez solitaire et accablant ». Heureusement, son chat était « très attentionné » avec elle.

« Panzer semblait savoir quand j'avais besoin d'un peu de réconfort et l'avoir là pour me faire des câlins était vraiment rassurant », a-t-elle déclaré. « S'il ne se blottissait pas contre nous, il nous surveillait tout le temps. »

© Cats Protection / You Tube

Bientôt une récompense nationale pour ce gentil chat ?

Aujourd’hui âgé de 17 ans, Panzer est un grand frère formidable pour Finn et il séduit tous ceux qu'il rencontre. Son charme et sa gentillesse n’ont d’ailleurs pas échappé au jury des Cats Protection National Cat Awards 2025, un prix décerné chaque année par Cats Protection, une association caritative qui aide les petits félins du Royaume-Uni.

Finaliste dans la catégorie des chats seniors, Panzer devra faire face à 2 redoutables concurrentes : Mitzi, une chatte séniore intuitive qui a découvert que sa maîtresse souffrait d’un cancer et Carrot, une chatte de 21 ans, qui était certainement la plus triste du refuge avant son adoption. Résultats fin septembre…