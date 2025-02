L'arrivée d'un chaton change la vie de son nouveau grand frère qui se sentait désespérément seul (vidéo)

Pour Moose, il y a incontestablement eu un avant et un après Cheddar. Quand ce dernier est arrivé, l’état d’esprit et la vie de son congénère plus âgé ont été complètement bouleversés. L’aîné a retrouvé sa joie de vivre perdue, tandis que le nouveau membre de la famille a découvert ce que cela signifie que d’avoir un grand frère tendre et protecteur.