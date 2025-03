Débarqué par hasard au milieu d’un enclos, ce chaton affamé devient meilleur ami avec des anciens Mustangs sauvages qui n'avaient jamais vu un chat de leur vie (vidéo)

Parfois, de drôles d’histoires d’amitié voient le jour entre animaux. C’est le cas de Turnip, un petit chat qui est devenu le meilleur ami d’un petit groupe de chevaux. Pourtant, ces derniers n’avaient jamais vu de chat auparavant ! Et pour cause, ils sont nés au coeur de la nature, dans les canyons désertiques de l’Utah…

Stargazer, Northstar (aka Nora) et Ruby sont de magnifiques Mustangs Onaqui nés sauvages. Mais en 2021, ils ont été victimes d’une rafle gouvernementale. Pour les sauver, Melissa Tritinger, directrice adjointe de l'American Wild Horse Conservation, n’a pas hésité à les accueillir chez elle et les adopter définitivement. Aujourd’hui, les 3 équidés vivent une vie merveilleuse, en toute sécurité, sur la propriété de Melissa et son mari. Mais parfois, un petit rien vient perturber leur quotidien… Plutôt habitués à la faune sauvage, les 3 chevaux n’ont vraiment pas l’habitude de croiser des animaux domestiques. Aussi, quand un minuscule chat a débarqué dans leur enclos, ils se sont montrés particulièrement intrigués.

Un étrange intrus

“J’ai vite réalisé que mes Mustangs, autrefois sauvages, n'avaient jamais vu de chaton auparavant. Leur seule expérience avec les chats était peut-être un puma sur leur territoire”, a expliqué Melissa auprès du média Cole & Marmalade. Au lieu de devenir agressifs, les chevaux se sont étonnement montrés très doux et curieux envers le chaton affamé. Pendant plusieurs minutes, ils n’ont cessé de le suivre et le renifler jusqu’à ce que ce dernier rejoigne Melissa dans la grange afin qu’elle le nourrisse. En peu de temps, la jeune américaine s’est tellement attachée au chaton qu’elle a décidé de le garder. Baptisé Turnip (navet en français), l’adorable boule de poils vit aujourd’hui sa meilleure vie en compagnie de ses amis géants et protecteurs. “Je pense que Nora l’aime vraiment. En tout cas, il a découvert ses premières caresses de la part de Nora. Bravo, Nora !”, s’est émerveillée Melissa.

Une famille pour la vie

“Stargazer et Nora ont aidé à sauver Turnip. Ce petit gars est tout simplement arrivé et a trouvé son chemin dans nos cœurs, grâce à l'aide de Stargazer, Nora et Ruby. Bienvenue à la maison, Turnip !”, a conclu la jeune femme sur les réseaux sociaux. On peut dire que Turnip a décroché le jackpot en débarquant dans cette merveilleuse famille !

© @stargazer_and_nora / Instagram