Un chaton curieux tente un contact avec un Dogue Allemand adulte (vidéo)

Les chatons comme les chiots peuvent parfois être très (trop) téméraires et se mettre en danger sans faire attention. Cela inclut également le fait de venir embêter des créatures souvent bien plus grandes qu’eux. Si ces petits courageux ont de la chance, ils peuvent néanmoins tomber sur de douces âmes comme la belle Emi, une femelle Dogue Allemand qui s’est retrouvée bien agacée par un chaton trop énergique…

Sandra Cobos est une éleveuse passionnée de Bengals qui vit à Austin, au Texas. Mais en plus de son amour pour les chats, elle partage également sa vie avec Emi, une magnifique femelle Dogue Allemand de 3 ans et demi. Depuis toute petite, Emi interagit avec les chats adultes mais aussi les chatons de l’élevage. Aussi, malgré sa taille très imposante, la chienne sait parfaitement se montrer douce et patiente avec toutes ses petites créatures surexcitées. Il y a peu, Sandra a posté une adorable vidéo sur son compte TikTok. On peut y voir Emi aux prises avec un chaton un brin harceleur qui tente de lui mordiller les pattes.

Une danse en duo

Si la chienne aurait pu mettre fin à ce “combat” d’un simple coup de patte, en une seconde à peine, elle a préféré éviter de faire du mal à la boule de poils. Pour cela, elle s’est contentée d’essayer de le fuir… en vain. S’en est alors suivie une petite séance de claquettes absolument hilarante ! “Mademoiselle mi-léopard était une vraie sauvage ce matin. Elle a maintenant pris son petit-déjeuner et est en train de faire une sieste”, peut-on lire en légende de cette vidéo qui est rapidement devenue virale. En un mois seulement, elle a amassé plus de 725 000 vues ainsi que plus de 64 000 likes et plus de 1000 commentaires. Elle a également été relayée par plusieurs médias dont Parade Pets.

© @uniqueprintsbengals / Instagram

Grâce à Emi, les chatons apprennent petit à petit à interagir avec des animaux bien plus grands qu’eux. Une fois adultes, ils savent parfaitement doser leur comportement avec leurs congénères ainsi que la plupart des autres espèces. Ils n’ont pas non plus peur des chiens et sont souvent mieux sociabilisés que des chats qui n’ont côtoyé aucun autre animal que leur maman durant les premières semaines de leur vie. Sur le reste du compte TikTok de l’éleveuse, on peut voir plein d’autres vidéos adorables montrant les interactions de la chienne avec ses minuscules compagnons de vie. De quoi faire fondre les internautes évidemment !

