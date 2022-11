Une chatte s’agace de voir son maître dans son coin préféré, et provoque une scène hilarante (vidéo)

Une jolie chatte grise aux yeux verts répondant au nom d’Aurora a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux, comme le rapportait Yahoo. La raison ? Le regard glaçant et intimidant qu’elle a jeté à son maître, confortablement assis dans le divan…

La féline ne comptait pas lâcher l’affaire

L’homme pensait probablement pouvoir visionner un film tranquillement ce soir-là, mais c’était sans compter sur les intentions d’Aurora. Son maître lui a volé sa place, et elle ne va pas tarder à lui faire comprendre.

@roro.cat / TikTok

Pendant plus de 30 minutes, la féline se posera près de lui, sur le sol, et ne le quittera pas du regard. Ses yeux ne cligneront pas. Son but, c’est de faire déguerpir cet humain au plus vite et de reprendre la place qui est la sienne !

Une vidéo vue plus de 3 millions de fois

Cette situation a fait rire de nombreux internautes sur la page TikTok @roro.cat. Ils furent des milliers à réagir à la vidéo l’illustrant dans son duel de regards (qu’elle a remporté, bien sûr).

« Je prendrais une bonne assurance vie si j’étais vous » ; « Elle prépare sa revanche, c’est certain » ; « Les jours de cet homme sont comptés » a-t-on pu lire parmi les commentaires. Il est clair que cette scène hilarante a fortement titillé l'imagination du public !

Le maître d’Aurora, qualifié de « culotté » par de nombreux internautes, va devoir se racheter auprès de sa boule de poils. Des friandises ne suffiront pas, et l’homme devra probablement se résoudre à laisser à tout jamais sa place à la reine de la maison…