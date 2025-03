Abandonné, car il ne savait plus utiliser sa litière, ce chat diabétique attend désormais sa nouvelle famille

Durant les 10 premières années de sa vie, Leo a vécu au sein d’une même famille qui n’a jamais rien eu à lui reprocher. Oui mais voilà, depuis quelque temps, le chat avait commencé à montrer quelques signes surprenants de mal-être, au point de parfois se soulager ailleurs que dans sa litière. Agacés, ses maîtres ont donc pris la décision de l’abandonner sans chercher à comprendre ce qui pouvait causer ce changement si brusque de comportement… Déposé au sein du refuge d’Hamilton de la Humane Society, Leo, de son nom complet Leonardo Dicatrio, a immédiatement été pris en charge par un vétérinaire.

Des problèmes sous-jacents

“Le personnel du HSHC rapporte que je vivais avec des enfants (1, 2 et 7 ans), qui me tiraient la queue, avec un autre chat et un chien. Le dégriffage de mes pattes avant et mon diabète étaient de grosses sources de stress pour moi. Depuis mon arrivée au HSHC, je suis également soigné pour une infection des voies respiratoires supérieures et mon diabète”, peut-on lire dans un post Facebook publié par le refuge et relayé par The Fresno Bee. On comprend donc que Leo ne recevait pas les traitements dont il avait grandement besoin et vivait dans un environnement peu favorable à son épanouissement… En quelques jours seulement, et avec la bienveillance et les encouragements de tous les bénévoles, le matou est redevenu propre.

Un foyer “calme” pour Leo

Enfin au calme, soigné et loin de toute agitation, les problèmes d’anxiété de Leo ont commencé à disparaître petit à petit. Aujourd’hui, le félin va beaucoup mieux. Il est proche de l’Homme, même s’il n’apprécie pas particulièrement le contact direct, et a également sociabilisé avec quelques congénères du refuge. “Je préfèrerais un foyer calme et relativement tranquille. Je suis ravi et très enthousiaste à l'idée d'emménager dans une nouvelle famille qui comprendra mes besoins et m'apportera l'attention et l'amour que je mérite”, peut-on lire en conclusion de la publication.