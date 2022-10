L'hilarante réaction d'un chat se rendant compte qu'il était déjà à l'intérieur alors qu'il suppliait son humain de le laisser entrer (vidéo)

Une femme a filmé son chat pendant que ce dernier enchaînait les coups de patte sur les carreaux de la porte, pour la supplier de lui ouvrir. Sauf que ladite porte était déjà bien ouverte et que l’animal était à l’intérieur… Partagée sur TikTok, la vidéo totalise près de 3 millions de vues et des milliers de commentaires.

Les chats sont des créatures très intelligentes et capables de s’adapter aux situations les plus complexes. Il leur arrive toutefois d’avoir un « bug » par moments. C’est précisément ce qui s’est passé pour le félin dont il est question ici, protagoniste malgré lui d’une vidéo amusante postée sur TikTok et devenue virale.

L’animal répond au nom de Basil. Il a été filmé par sa propriétaire, qui se fait appeler « SLP_McKittenBoops » sur TikTok, rapporte TAG 24.



SLP_McKittenBoops / TikTok

La séquence montre le chat en train de gratter frénétiquement la porte pour que sa maîtresse lui ouvre et le laisse entrer, alors qu’elle était déjà ouverte.

Sa propriétaire s’adresse alors à lui : « Mon amour… Chaton... Tu es déjà à la maison. Tu es à la maison. Tu es de l’autre côté de la porte. »

Le chat commence alors à comprendre. Il passe le seuil et se rend compte de sa méprise. « Tu vois ? Tu es déjà à l’intérieur », poursuit SLP_McKittenBoops qui ne peut s’empêcher d’éclater de rire.

Moment de solitude

Elle effectue ensuite un gros plan sur Basil, qui reste prostré sur le pas de la porte en réalisant que tous les efforts et le grabuge qu’il venait de faire étaient totalement vains.

Un grand moment de solitude pour l’adorable matou, qui s’en serait bien passé, mais aussi une preuve de plus qu’on ne s’ennuie jamais avec nos animaux de compagnie.

Voici la vidéo :

