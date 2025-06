Amputée après une grave blessure, cette chatte timide espère qu’un humain saura voir au-delà des cicatrices (vidéo)

Peggy, une femelle tabby d’environ 2 ans, n’est qu’au début de sa vie, mais a déjà connu la souffrance. Lorsque les membres de la SPCA de Canterbury (Angleterre) l’ont découverte pour la première fois, elle était en mauvais état de santé et a dû subir une opération. Depuis, elle s’est très bien rétablie, mais les moments difficiles l’ont rendue un peu craintive. Toutefois, elle sait encore ouvrir son cœur et cherche d’ailleurs un propriétaire à aimer.

Sur les réseaux sociaux, l’organisme de sauvetage a partagé des photos de la chatte afin de l’aider à trouver une famille. Ils ont aussi rédigé une description dans laquelle la particularité physique de l’animal est évoquée. En effet, Peggy n’a que 3 pattes, car elle s’est fait amputer à la suite d’une blessure grave, rapportait Chris Lynch.

Les sauveteurs de la féline n’ont pas apporté de précision sur ce qui aurait pu causer celle-ci, mais une opération était nécessaire. Tout s’est bien passé et Peggy a regagné le refuge avec son tout nouveau corps.

Une féline introvertie

Sûrement à cause de son passé et de son début de vie difficile, Peggy est une chatte introvertie. Elle a besoin de temps pour s’ouvrir aux autres, mais lorsqu’elle est en confiance, elle devient la boule de poils la plus aimante qui soit : « Peggy est une petite dame calme et timide qui peut mettre un peu de temps à se sentir à l'aise, mais croyez-nous, elle en vaut la peine », partageait un porte-parole du refuge sur Facebook.

Par conséquent, elle a besoin de trouver un propriétaire compréhensif et patient. Une fois à l’aise avec ce dernier, Peggy le comblera d’amour, comme elle le fait actuellement avec ses bienfaiteurs : « Une fois que Peggy vous connaîtra, ses murs tomberont et son affection transparaîtra. Attendez-vous à de doux coups de tête, des ronronnements doux et chaleureux et une compagnie tranquille de la part de cette adorable femelle ».

A lire aussi : Une jeune chatte et sa soeur agissent en collaboration pour apprendre à utiliser la chatière (vidéo)

SPCA

Il ne reste plus qu’à trouver cette personne capable de révéler le cœur de la boule de poils. Aucun doute sur le fait que sa douceur finira par séduire un adoptant !