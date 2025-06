Après avoir surmonté le deuil de son précédent chat, il retrouve l’amitié auprès d’un autre petit félin (vidéo)

Billy a vécu auprès de Peter Mairhofer pendant 18 ans. 18 années de complicité, de joies et de peines partagées ensemble. Les 2 compagnons ont toujours pu compter l’un sur l’autre. Mais voilà, le temps les a rattrapés et l’âge a emporté Billy. C’était en juin 2024, et depuis ce jour, Peter a dû apprendre à vivre sans son ami félin. Il décrit ainsi son chagrin : “vivre sans lui m'a soudain rempli d'un vide indescriptible”, ajoutant : “je pensais que je ne pourrais plus jamais créer une telle connexion avec un autre chat”.

Ce n’est pas facile de clore un chapitre de 18 ans, et toutes les personnes qui ont perdu une boule de poils peuvent le comprendre. Mais elles savent aussi que le temps guérit. C’est ainsi que Peter a fini par réaliser que son matou aurait voulu que son maître ait quelqu’un à ses côtés. Le jeune homme a donc commencé à faire quelques recherches, avec des “sentiments mitigés”, probablement tiraillé entre ce besoin d’avancer et l’impression de trahir son ami Billy.



@peter_mai_ / Instagram

Et puis, Peter est tombé sur une annonce d’un chaton persan qui l’a “hypnotisé dès le premier regard”. Il a alors contacté le propriétaire qui lui a malheureusement annoncé que le petit félin était déjà réservé par quelqu’un. Pourtant, comme un signe du destin, cette personne a fini par changer d’avis. Seulement 2 jours plus tard, le chaton faisait route avec Peter vers sa nouvelle maison.

Ce trajet a d’ailleurs été filmé et repris par cattime.com. On voit ainsi la boule de poils blottie contre l’épaule de son compagnon humain. Lors de la rencontre, la connexion s’est faite immédiatement : “Nous nous sommes vus et il a immédiatement couru vers moi. Je l'ai mis sur mon épaule et j'ai eu l'impression de serrer dans mes bras un ami que je n'avais pas vu depuis des lustres”.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Peter et le chaton, et nul doute que, de là où il est, Billy veille tendrement sur cette belle amitié naissante.