Une chatte réserve un accueil chaleureux et bruyant à sa propriétaire à son retour chez elles (vidéo)

Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie à faire la fête à leurs humains lorsque ces derniers reviennent à la maison après une absence plus ou moins longue. Les chats sont, eux aussi, capables de souhaiter la bienvenue de la plus joyeuse des manières à leurs propriétaires. En lieu et place des aboiements et des sautillements que l’on retrouve chez les canidés, les félins, eux, le font à leur façon et avec leurs propres éléments de langage corporel.

C’est précisément ce qu’illustre la vidéo dont il est question ici, relayée par Pet Helpful et dont la protagoniste est une ravissante chatte répondant au nom de Kini. Femelle croisée Persan / Munchkin, le félin à la robe blanche est particulièrement expressif et bavard.



Kini n’hésite pas à donner de la voix en émettant toutes sortes de miaulements lorsqu’elle veut avoir l’attention de sa propriétaire et lui faire comprendre quelque chose. C’est notamment le cas quand sa maîtresse revient à la maison après une longue absence.

Récemment, sa propriétaire avait passé la nuit en déplacement, pendant que Kini l’attendait chez elle. A son retour, la chatte lui a réservé un accueil à la fois chaleureux et bruyant. On ressentirait presque, dans son attitude, des reproches adressés à la jeune femme en même temps que la joie de la retrouver.

Un dialogue entre la chatte et sa propriétaire

La séquence, postée sur TikTok le lundi 7 novembre et totalisant 1,1 million de vues, la montre alors qu’elle s’empresse de rejoindre sa maîtresse pour lui souhaiter la bienvenue en miaulant de manière insistante. Un véritable dialogue s’installe alors entre la chatte et son humaine. Les regards de Kini et ses pas feutrés sont aussi craquants que ses miaulements.

Bien que brève, ne durant que 10 petites secondes, la vidéo nous en offre assez pour nous faire tomber sous le charme de cette créature. Elle donne aussi envie de mieux la connaître en découvrant les autres publications que compte le profil TikTok qui lui est dédié et est suivi par plus de 205 mille abonnés.