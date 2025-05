Ce chaton, abandonné devant la porte d’une maison, trouve amitié et réconfort auprès du Berger Allemand de la famille

On ne conçoit pas facilement l’amitié entre un chien et un chat. La plupart du temps, il suffit d’observer le résultat d’un contact fortuit entre les membres de ces 2 espèces pour s’apercevoir de l’inimitié qui peut exister entre eux. Et pourtant, il arrive qu’une belle amitié naisse d’une telle rencontre, comme avec ce chaton abandonné et ce Berger Allemand.