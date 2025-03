Ces 2 chattes inséparables ont trouvé une technique infaillible pour capter toute l’attention de leur maîtresse (vidéo)

On aurait tort de sous-estimer l’intelligence de nos animaux de compagnie. Ceux-ci ont même le don de nous étonner tous les jours par la démonstration de leurs capacités sur ce plan. Les chats en particulier savent faire appel à leur matière grise, surtout quand ils ont un objectif bien précis à atteindre. L’attitude de Juni et Winnie, 2 inséparables amies félines avides d’attention et d’affection, en est la preuve.