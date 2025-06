Ce chat sauvé de l'errance par un camping-cariste fait désormais étalage de ses talents de randonneur devant les touristes qu'il croise (vidéo)

Il est de ces histoires qui touchent par leur simplicité et la sincérité des liens qu’elles révèlent. Celle de Buddha, un chat noir autrefois errant, et de Brandon Ringler, son sauveur et compagnon de route, en fait partie. Adopté lors d’un road-trip à travers les Etats-Unis, Buddha a bien failli tout perdre à cause de graves ennuis de santé. Mais le destin et beaucoup d’amour en ont décidé autrement. Aujourd’hui remis sur pattes, il reprend la route avec l’assurance tranquille d’un globe-trotter aguerri et d’un randonneur hors-pair.