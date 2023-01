Une chatte fébrile sur le point d’accoucher trouve du réconfort auprès d’une famille d’accueil

La douce Tallulah est arrivée chez les bénévoles de Best Friends Felines, une association australienne, au beau milieu du mois de décembre. Cette chatte s’apprêtait à mettre bas, et allait avoir la chance de pouvoir le faire en lieu sûr.

En quelques jours, les bébés de Tallulah sont venus au monde : des chatons tous plus mignons les uns que les autres. Les bénévoles s’attendaient à devoir prêter énormément d’attention à tous ces nouveau-nés, mais très vite, c’est l’état de santé de la maman qui va les préoccuper.

Une boule de poils très affaiblie

« Tallulah ne mangeait pas autant qu’elle le devait. Elle ne nettoyait pas ses bébés correctement. Nous avons tout fait pour l’aider » ont confié les bénévoles, selon Love Meow.

Malgré cela, la maman chat était si fébrile qu’elle a dû être hospitalisée. Tallulah souffrait d’une infection sévère et a été opérée très rapidement. Pendant ce temps, une bonne samaritaine nommée Elke travaillait jour et nuit pour prendre soin de ses bébés.

Tallulah est revenue auprès de ses chatons peu de temps après son opération. « Elle était très maigre et venait de vivre un évènement traumatisant » se souviennent les membres de Best Friends Felines. Et pourtant, tout ce que voulait cette maman était de rejoindre ses petits protégés…

Encore affaiblie, Tallulah n’était pas capable de produire du lait. Elle avait tout de même retrouvé assez de forces pour les câliner et les laver, pour le plus grand bonheur de la petite famille féline.

La chatte a enfin repris du poil de la bête

Quelques jours plus tard, Tallulah a finalement réussi à allaiter. « C’était un moment de bonheur pour tout le monde » déclaraient les bénévoles. Grâce à tous leurs efforts, la maman chat et ses chatons sont maintenant en pleine santé et peuvent enfin aller de l’avant !

Il y a encore quelques semaines, l’avenir de Tallulah était incertain. Aujourd’hui, la féline à l’appétit vorace est parfaitement épanouie aux côtés de ses bébés, qu’elle prend plaisir à voir grandir et jouer aux 4 coins de leur nid douillet.