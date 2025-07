Trouvée blessée au milieu des ordures, cette petite chatte a croisé la route d’un ange gardien et vit désormais sa meilleure vie

Comme bon nombre d’autres associations dans le monde, Homeward Bound Cat, située à Las Vegas (dans le Nevada), vient en aide aux chats et chatons errants. Il y a un peu plus d’un an, le refuge a été contacté pour venir en aide à un chaton aperçu errant dans les rues de la ville. Interpellée, la bénévole et mère d’accueil Ellen Richter s’est immédiatement rendue sur place. Une fois arrivée sur les lieux, elle est en effet tombée nez à nez avec une minuscule boule de poils, visiblement affamée et prostrée au beau milieu d’un tas d’ordures. Selon les informations relayées par le média Love Meow, la petite femelle devait avoir à peine 7 ou 8 semaines au moment de sa découverte. Maigre, couverte de saleté et vraisemblablement blessée à la bouche, la fragile créature avait, sans l’ombre d’un doute, besoin d’une aide immédiate…

© @foster_kitten_tails / Instagram

Une résilience à toute épreuve

Ellen s’est donc accroupie et a doucement appelé le félin pour tenter de gagner sa confiance et la convaincre de s’approcher. Mais il ne lui aura pas fallu attendre longtemps… À peine s’est-elle baissée que le chaton s’est précipité dans ses bras ! Sans perdre une seconde, la bonne samaritaine a enveloppé la femelle dans une couverture et l’a conduite chez elle, en sécurité. Loin d’être inquiète, cette dernière a tout de suite dévoilé une personnalité câline et solaire, toujours prête à jouer et ronronner.

Touchée par l’histoire de cette adorable chatte, Ellen s’est très vite attachée à elle et a décidé de la baptiser Carmella Cream Puff ou simplement Carmella. Désormais libérée de sa terrible condition, la minette a rapidement repris du poil de la bête en mangeant à sa faim et en dormant énormément…

© @foster_kitten_tails / Instagram

Très proche de l’Homme, Carmella n’a jamais peur d’initier le contact physique. Elle est en demande constante d’attention et aime suivre son humain préféré dans chaque pièce de son foyer. Après quelques semaines de réhabilitation, elle a retrouvé un poids normal et un magnifique pelage souple et d’une grande douceur. Elle a depuis été adoptée et vit sa meilleure vie dans sa nouvelle famille !

© @foster_kitten_tails / Instagram