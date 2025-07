Des nouvelles de Xiao Mao, la chatte qui a voyagé dans un conteneur de la Chine jusqu’en Amérique

Comme de nombreux chats, Xiao Mao est très curieuse. Mais sa soif de découverte l’a récemment plongée dans un voyage dont elle se serait bien passée. La chatte a été enfermée dans un conteneur, puis découverte 3 semaines plus tard. Aujourd’hui, elle se remet doucement de sa mésaventure.

Le long voyage de Xiao Mao a commencé en Chine. Pendant plusieurs dizaines de jours, la féline au pelage tricolore n’a pas pu voir la lumière extérieure. Prise au piège dans un conteneur, elle a dû se débrouiller pour s'alimenter et s'hydrater jusqu'à ce que quelqu’un la découvre. Cela faisait alors 3 semaines qu’elle était à l’intérieur et elle avait parcouru des milliers de kilomètres à travers l’Océan Pacifique.

3 semaines, ce sont 21 journées qui ont dû être interminables pour la chatte. Laquelle est restée éveillée certainement grâce à son instinct de survie en devant lutter toutefois contre la déshydratation et la faim. D’après Usa Today, Xiao Mao aurait survécu en mangeant des rongeurs et en buvant la condensation présente dans le conteneur.

Une santé stabilisée

Ce dernier étant placé sur un bateau, personne ne l’a ouvert jusqu’à ce qu’il soit déposé aux États-Unis, dans le Minnesota. Ce n’est qu’au moment du déchargement que les employés ont découvert l’animal. La pauvre Xiao Mao était alors gravement émaciée et déshydratée, mais toujours en vie. Cela relevait presque du miracle au vu de son état général.

Après avoir été récupérée par ses bienfaiteurs, elle a été emmenée dans un refuge local, le Pet Haven, pour recevoir tous les soins dont elle avait besoin : « Cette fille est extrêmement maigre et suit un programme de réalimentation lent et sûr », indiquait un porte-parole de l’organisme sur Facebook. Heureusement, elle est très bien entourée et a montré des signes encourageants de rétablissement.

Pet Haven, Inc. of MN / Facebook

Xiao Mao était très traumatisée par sa mésaventure au départ, mais commence doucement à se détendre, d’après ses bienfaiteurs. Ceux-ci commencent à entrevoir sa personnalité : « Elle est juste tellement mignonne et douce ! Nous sommes impatients qu'elle nous montre sa ronronnalité ! », ajoutait le refuge.

La rescapée finira certainement par sortir de sa coquille quand elle se sentira mieux dans ses pattes et qu’elle comprendra qu’elle est en sécurité désormais. Elle n’a peut-être pas conscience du courage dont elle a fait preuve, mais aux yeux du monde, elle est une véritable héroïne : « Elle est magnifique ! Quelle survivante », écrivait un internaute. De nombreuses personnes ont d’ailleurs proposé leur candidature pour l’adopter, mais l’heure est d’abord à la guérison.