Une chatte et ses chatons en mauvais état manquent de mourir brûlés vifs, une femme les sauve et crée une association

Une chatte et ses chatons ont failli mourir dévorés par les flammes. Sauvés de justesse, ils savourent aujourd'hui le bonheur de la vie de famille grâce à Sophie, présidente de l'association 4 pattes des poils et 1 cœur. Un organisme qui a vu le jour en 2017, grâce à ce sauvetage.

« Dans la vie, il est des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-même », comme l'a si bien fait remarquer Marie-France Hirigoyen dans son ouvrage intitulé Le harcèlement moral. Cette citation sied à merveille au témoignage qui suit.

En septembre 2017, Sophie aperçoit une voisine courir en hurlant sous une pluie diluvienne. Dans ses bras, un carton. À l'intérieur, une chatte cachectique et exhibant une tumeur inquiétante à l'oreille semble prostrée. Sous le corps émacié de cette âme en peine, Sophie découvre 4 minuscules chatons sur lesquels gigotent des puces et des tiques.

La visiteuse lui livre un récit glaçant : un personnage méphistophélique aurait jeté cette boîte imbibée d'essence et aurait tenté d'y mettre le feu. Son projet satanique a été stoppé in extremis par cette dame et son chien. En effet, en voyant l'imposant Beauceron, l'homme a pris ses jambes à son cou.

5 vies sauvées

Sophie a bien évidemment pris les martyrs sous son aile. Comment tourner le dos à ces créatures innocentes, victimes du Mal ? Le lendemain, lundi, elle organise un rendez-vous chez le vétérinaire. La chatte – baptisée Kayna – et ses petits – lesquels ont reçu les tendres noms de Neige, Amour, Flocon et Douceur – ont tous été soignés correctement. L'oreille abîmée de Kayna a notamment été retirée.

Après avoir échappé de peu au bûcher, les boules de poils se sont rétablies et ont commencé une nouvelle vie bien méritée. Tous les chatons ont rejoint les bras réconfortants de leurs nouveaux propriétaires. Quant à leur maman, elle a posé ses pattes chez Sophie et n'est jamais repartie.

Depuis cette rencontre salvatrice, la femme et le félin ont tissé un lien fusionnel. « Peu de temps après l'arrivée de cette minette, Sophie est tombée enceinte et Kayna la collait sans cesse, a confié une bénévole de l'association 4 pattes des poils et 1 cœur à Woopets, elle est toujours aussi câline. Une vraie relation de confiance s'est instaurée. »

La belle aux pattes de velours, âgée de 13 ans, adore se prélasser au soleil et jouer avec Mystic, une autre chatte récupérée par sa bienfaitrice. Une vie simple et sereine, dont le socle est l'amour.

Une association est née

Tournons les aiguilles dans le sens inverse de notre montre et remontons en septembre 2017. Au cours de la visite chez le vétérinaire, une idée germe dans l'esprit de Sophie. Petit à petit des rameaux se forment et bourgeonnent : c'est décidé, Sophie compte créer une association de protection animale. Le praticien consulté ce jour-là « sera le tout premier à lui faire confiance et à s'engager avec elle dans cette aventure », a indiqué notre interlocutrice.

Le calvaire enduré par sa protégée a inspiré Sophie et lui a donné la force nécessaire pour sauver d'autres animaux cabossés. « Il faut parfois un coup de pouce, un déclic pour changer des vies... », a estimé notre source. La date du 30 septembre 2017 est marquée d'une pierre blanche : l'association 4 pattes des poils et 1 cœur a poussé ses premiers balbutiements.

« En 4 années d'existence, ce sont 1 322 chats et chatons qui sont passés entre nos mains, a déclaré notre interlocutrice, nous comptons aujourd'hui 2 antennes en Vendée, l'une basée au Boupère et l'autre à Brétignolles-sur-Mer. »

Au fil du temps, Sophie s'est entourée de passionnés d'animaux et a étoffé son équipe. « L'association s'est développée, a grandi, des projets voient le jour, a poursuivi la volontaire qui nous a raconté cette histoire, l'appétit de continuer cette mission noble qu'est de sauver les chats et chatons de la rue ne quitte aucun esprit. »

Crédits photo : Association 4 pattes des poils et 1 cœur