La posture improbable de cette chatte allaitant ses petits montre à quel point la vie de maman peut être épuisante (vidéo)

La maternité est une merveilleuse expérience, mais elle est aussi éprouvante. Fiat en sait quelque chose, cette chatte ayant récemment donné naissance à 5 magnifiques chatons, dont plusieurs tuxedo.

La féline au pelage blanc marqué de noir s’est évidemment laissé guider par son instinct maternel et s’est mise à la disposition de ses bébés 24 heures sur 24. Ses journées et ses nuits sont désormais rythmées par les séances de nettoyage et surtout les sessions d’allaitement. Veiller sur ces minuscules créatures, s’assurer qu’elles restent propres et les nourrir, cela représente énormément de travail au quotidien.

Fiat s’acquitte de toutes ces tâches avec amour et dévouement, mais elle n’échappe pas à la fatigue qu’elles engendrent. Kay Nyman, alias « @kaynymanart » sur TikTok, peut en témoigner.

Cette artiste est aussi mère d’accueil bénévole pour chats. Elle héberge les animaux provenant de refuges ou sauvés de l’errance pour les préparer à l’adoption par d’autres familles. Elle s’occupe de Fiat et donc désormais des petits de celle-ci.

C’est elle qui a filmé la chatte alors qu’elle allaitait ses chatons en adoptant une posture assez surprenante. En règle générale, les chattes se positionnent sur le flanc lors des tétées, mais Fiat, elle, s’est allongée sur le dos.

On peut la voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 10 mars 2025 et relayée par Parade Pets :

Une image vaut mille mots

L’attitude de Fiat en dit long sur son exténuation. Le regard qu’elle lance à sa mère d’accueil exprime cet épuisement presque autant que sa position.



@kaynymanart / TikTok

Elle n’est d’ailleurs pas le seul chat à affectionner les postures étranges dans cette maison. Un autre chaton tuxedo qui répond au nom de Renault et auquel Kay Nyman offre l’hospitalité a décidé de jouer les contorsionnistes. Il l’a fait alors qu’il était endormi, comme le montre cette autre vidéo mise en ligne 2 jours plus tard :

