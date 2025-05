La disparition de la chatte mascotte d'un magasin de jardinage suscite 3 jours d'inquiétude et une formidable mobilisation

Abandonnée aux abords d’un grand magasin de jardinage carolomacérien alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chaton, Mosca avait été recueillie par le personnel et était devenue la vedette des lieux. On imagine donc l’angoisse que les employés ont dû ressentir en constatant sa disparition récemment. Les recherches et l’attente auront duré 3 jours.

Le personnel de Jardiland à Charleville-Mézières (08) compte un membre très spécial depuis septembre 2024. Il s’agit d’une adorable chatte tabby répondant au nom de Mosca.

Disparue le samedi 17 mai 2025, elle a suscité une forte mobilisation, tant parmi les employés qu’au sein de la communauté locale, la féline étant très appréciée des clients. Dès l’annonce de sa fugue, les gens se sont mis à la rechercher sur le terrain et à relayer les appels à témoin sur les réseaux sociaux.



Ardennes Actus / Facebook

« On remue ciel et terre, on partage et on jette tous un œil »

Les médias locaux en ont fait de même. « Alerte générale : Mosca a disparu de Jardiland », pouvait-on ainsi lire sur la page Facebook d’Ardennes Actus le lundi 19 mai. « Mosca est juste adorable, pucée et vaccinée, poursuivait le post. Alors on remue ciel et terre, on partage et on jette tous un œil pour retrouver Mosca. »

L’attachement qu’éprouvent les membres du personnel de Jardiland à l’égard de la chatte est gigantesque. Ce sont eux qui l’avaient découverte et recueillie. « En septembre 2024, nous avons retrouvé à l’arrière du magasin 2 chatons, se souvient une employée du Jardiland de Charleville-Mézières auprès de L’Ardennais. On a vite compris qu’ils avaient été abandonnés. »

« La directrice a accepté que nous en gardions un, ajoute-t-elle. L’autre a été adopté par une cliente. »

En très peu de temps, Mosca était devenue la coqueluche des salariés et des clients du magasin, qu’elle n’avait aucun mal à séduire grâce à sa grande tendresse.

L’inquiétude suscitée par sa disparition était d’autant plus grande qu’elle avait fait l’objet d’une tentative de vol de la part de jeunes par le passé.

« Mosca est de retour dans sa grande maison »

L’angoisse a pris fin lundi soir. « Disparue des radars depuis 3 jours, la chatte Mosca, véritable chouchoute du commerce, est de retour dans sa grande maison. La directrice du magasin est allée la récupérer vers minuit du côté de Mohon », apprenait-on via Ardennes Actus sur Facebook.

Rentrée saine et sauve à la maison, Mosca sera désormais équipée d’un collier GPS qui permettra à ses bienfaiteurs de la retrouver plus facilement en cas de nouvelle escapade.