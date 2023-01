Une chatte et ses 8 chatons enfermés dans des cages sont retrouvés dans un champ, où ils ont été abandonnés

L’hiver 2022 est rude en Angleterre, et pourtant, 9 félins se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dans un champ de Bramfield, avant d’être repérés par un bon samaritain. Aujourd’hui, ils entament le chemin vers une vie meilleure.

Un habitant du village de Bramfield, à l'est de l'Angleterre, a fait une rencontre désolante le 30 novembre dernier. Alors qu’il passait près d’un champ, il a surpris plusieurs cages dans lesquelles se trouvaient une chatte épuisée et ses 8 petits chatons, comme le rapporte le Norfolk Live.

Des animaux vulnérables

Infestées de puces, amaigries et parfois même recouvertes de « colle à paillette », ces petites boules de poils avaient besoin d’une prise en charge de toute urgence. Par ailleurs, le plus jeune des chatons n’était âgé que de 8 semaines, et il se nourrissait encore de sa maman, a-t-on pu lire sur Facebook.

Le bon samaritain les a alors confiés à une clinique vétérinaire. Ces chats sont ensuite arrivés à la RSPCA du Mid Norfolk & North Suffolk, refuge pour animaux. Ces abandons représentent un véritable fléau aux yeux de ces associations, comme le raconte Chloe Shorten, responsable à la RSPCA : « Nous traversons une période particulièrement difficile en raison de la crise du coût de la vie. Nos refuges atteignent leurs capacités d’accueil maximales ».

A lire aussi : Un adorable chaton cherche à se lier d’amitié avec un chien qui paraît au début peu intéressé, mais qui se laisse finalement attendrir (vidéo)

Malgré toutes ces difficultés, les bénévoles s’attachent à accorder la meilleure prise en charge possible à ces animaux en détresse. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen et Rudolph (renommés en hommage aux rennes du père Noël) reçoivent beaucoup d’amour et de soins auprès de leurs bienfaiteurs. Ils seront prochainement proposés à l’adoption, pour entamer le prochain chapitre de leur existence.