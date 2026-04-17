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Accueillie par une famille avec ses 8 chatons, une chatte allaitante épuisée parvient à tenir le cap de la maternité


dans la catégorie Emotion

Alors qu’elle venait de mettre au monde ses 8 petits, Niamh a été soutenue par une famille d’accueil qui a accompagné ses belles qualités de jeune maman, tout en lui apportant une aide concrète.

Illustration : "Accueillie par une famille avec ses 8 chatons, une chatte allaitante épuisée parvient à tenir le cap de la maternité"
© Best Friends Felines / Instagram

Arrivée au refuge Best Friends Felines, la jeune chatte a été repérée comme une mère très à l’aise avec ses petits, expliquait Love Meow. Néanmoins, le refuge n’était pas en capacité d’accueillir la grande tribu, et a décidé de la confier à une famille habituée à la prise en charge de chatons. Dans un environnement propice à une belle évolution, la maman comme ses chatons se sont épanouis. Ils s’apprêtent à rejoindre des foyers.

Illustration de l'article : Accueillie par une famille avec ses 8 chatons, une chatte allaitante épuisée parvient à tenir le cap de la maternité

Best Friends Felines / Instagram

La nécessité d’un « accueil expérimenté »

Prendre soin de 8 chatons en même temps n’a rien de facile, et c’est pour cette raison que Niamh a eu besoin d’aide. Sa famille a pu constater que la chatte s’appliquait à la tâche en nourrissant et en nettoyant ses petits constamment. Le relai a été pris par les bénévoles pour plusieurs chatons, qui ont été nourris au biberon avec du lait maternisé. Ces moments de répit ont permis à la chatte de se reposer, assurée que ces chatons étaient entre de bonnes mains.

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Best Friends Felines / Instagram

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Une affection touchante

Lorsque les chatons ont atteint l’âge de 4 semaines, Niamh a pu d’autant plus souffler. Très affectueuse avec sa famille d’accueil, elle était la première à ronronner lorsque la mère de famille rentrait dans la pièce pour profiter de longues séances de caresses.

Grâce au bel équilibre qui s’est créé, les 8 chatons ont pu évoluer au mieux, les uns rattrapant la belle courbe de poids des autres. La chatte ronronnante s’est aussi affirmée de plus en plus. Elle pourra bientôt prendre son indépendance auprès d’une famille qui lui apportera toute l’attention dont elle a besoin. Ses chatons en feront de même très prochainement.

A lire aussi : Perdu depuis 2 ans, ce chat retrouve sa famille grâce à un message Facebook

Comment prendre soin d’un chaton ?

La prise en charge d’un jeune chaton doit être assurée avec précaution. Voici les étapes primordiales :

  • Consultez un vétérinaire pour estimer l’âge du chaton
  • Proposez-lui une alimentation adaptée à son âge : la quantité évolue selon l’âge
  • Stimulez son système digestif au moyen de compresses humides au niveau génital
  • Assurez-vous que sa température reste stable : un chaton doit évoluer dans un environnement entre 25 et 30 degrés
  • Gardez un espace propre et protégez-le contre les parasites externes et internes

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