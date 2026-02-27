D’abord craintive et agressive, cette chatte de refuge accorde enfin sa confiance à la bénévole qui prend soin d’elle (vidéo)

Les refuges peuvent parfois être très stressants pour les animaux en détresse, d’autant plus quand ceux-ci souffrent déjà d’un traumatisme. C’est le cas de cette chatte, prise en charge par Kayla, qui faisait preuve d’une attitude défensive envers elle avant de lui accorder un peu de sa confiance.

Afin d’apaiser les animaux effrayés et rendus nerveux par l’environnement d’un refuge pour animaux, les bénévoles doivent bien souvent s’armer de patience et être très doux. Gagner la confiance de ces boules de poils parfois brisées par leur passé relève quelques fois du parcours du combattant. C’est ce que Kayla, une bénévole, a pu constater en s’occupant de la chatte « la plus fougueuse » du refuge.

Une chatte craintive et sur la défensive

Lorsqu’elle est arrivée au refuge, cette pauvre petite chatte tigrée était si apeurée qu’elle se montrait agressive envers les personnes qui voulaient lui apporter leur aide. Trop stressée par les lieux, par ce nouvel environnement auquel elle devait s’habituer, et obligée de surmonter un passé compliqué, elle s’attaquait à quiconque osait s’approcher d’elle, jusqu’à ce que Kayla entre en scène.

D’abord accueillie par des grognements et des sifflements, celle que l’on surnomme Rosie and the shelter pups sur Tiktok a dû faire preuve de beaucoup de patience avant que la chatte ne baisse sa garde. Dans sa cage, celle-ci était terrifiée, prostrée dans un coin et refusant que quiconque l’approche, comme on peut le voir sur une vidéo postée par Kayla sur le réseau social. Sur cette séquence, relayée par le média Parade Pets , on peut très bien remarquer la peur de la chatte. Mais par chance, Kayla n’était pas décidée à baisser les bras et à l’abandonner à son triste sort.

Un travail de patience et de douceur

« Cinquième jour de travail avec la chatte la plus fougueuse du refuge », titrait une autre vidéo. En effet, la jeune femme a choisi de diffuser l’avancée de son travail avec la chatte et expliquait avoir « acheté des gants anti-morsures », mais aussi avoir vaporisé un spray contenant des phéromones de chats en espérant que cela « calmera un peu notre petite fougueuse. » Après avoir reniflé les gants, elle s’est finalement remise à grogner contre Kayla. C’était une avancée malgré tout, bien qu’elle fût faible.

« Quand elle grogne, je sens toute la cage vibrer », commentait Kayla.

Et contre toute attente, alors que la jeune femme lui présentait ensuite une friandise, la chatte a accepté de la prendre directement de sa main. « UNE VRAIE RÉVOLUTION », proclamait la légende. Le lendemain, elle a réitéré l’expérience et c’est là qu’un véritable miracle s’est produit ! La chatte a accepté une caresse de Kayla.

Un tel progrès que Kayla a décidé d’accueillir la chatte sous son toit.

« Demain, nous l'accueillons ! Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu la caresser ! Même si elle s'est jetée sur moi, elle n'a jamais essayé de mordre, elle voulait juste me faire peur. Je suis tellement fière de notre petite fille fougueuse et j'ai hâte de la ramener à la maison demain. »

« Je pense qu'elle avait très peur au refuge »

Arrivée dans son nouvel environnement d'accueil, la chatte devait désormais s'y habituer. Elle paraissait un peu plus calme qu’au refuge, mais lorsqu’elle a vu sa cage, elle s’est remise à siffler. Ce qui a fait comprendre à Kayla que cet objet lui évoquait de mauvais souvenirs. Kayla lui a alors donné du temps et de l'espace pour se détendre. Lorsqu’elle lui a apporté à manger le soir, la chatte s’était calmée. C’est là qu’elle a même accepté de prendre de la nourriture de la main de la jeune femme.

Entre de bonnes mains, cette pauvre petite boule de poils doit à présent apprendre à accorder son entière confiance à cette bénévole au grand cœur. Espérons que tout ira pour le mieux.