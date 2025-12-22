Après un an d'efforts pour le mettre en sécurité, ce chat errant découvre avec joie les plaisirs simples de la vie en intérieur

Il a fallu un an d’efforts pour attraper Bundt Cake et le mettre en sécurité. Haley, bénévole de l’association Thrifted Kittens Animal Rescue (États-Unis), était déterminée à lui offrir une seconde chance dans la vie. Grâce à son dévouement inébranlable, le matou savoure pleinement le bonheur au sein de son petit nid douillet.

Haley, bénévole dévouée de l'association Thrifted Kittens Animal Rescue, s’est occupée d’une colonie de 27 chats. Ses missions ? Les stériliser et les sauver de la misère. Un à un, les va-nu-pattes ont été secourus. Toutefois, un seul ne se laissait pas amadouer : Bundt Cake.

Le félin débrouillard présentait de multiples cicatrices sur le corps, et avait survécu à 2 hivers rigoureux. Il avait commencé à reconnaître sa bienfaitrice et à s’approcher d’elle, mais sans lui accorder entièrement sa confiance. « Il me laissait m'asseoir tout près de lui, mais il n'est jamais entré dans la cage », explique Haley à la rédaction de Love Meow.

© Haley / Love Meow

Un beau témoignage de résilience

Après d’innombrables tentatives et près d’un an d’efforts, Haley a finalement réussi à sauver le dernier chat de la colonie. Pour la première fois de sa vie, Bundt Cake a goûté aux plaisirs simples de la vie en intérieur. Bien que nerveux lors de son sauvetage, il était dénué d’agressivité.

© Haley / Love Meow

Contre toute attente, l’animal s’est très vite adapté à cette nouvelle vie. Derrière ses cicatrices et ses joues potelées se cachait une âme douce, avide d’affection. « Moins de 30 minutes après que je me suis assise avec lui, il ronronnait, pétrissait et me miaulait au visage », confie Haley, qui s’est constituée famille d’accueil.

Au sein de son nouveau foyer, Bundt Cake a dévoré chaque repas comme si c’était le dernier et dormi sur des couvertures moelleuses. Loin des dangers de la rue, il savourait son petit confort.

© Haley / Love Meow

Un chat qui veut être ami avec tout le monde

Très attaché à sa sauveuse, Bundt Cake se montre particulièrement communicatif et adore rester à ses côtés.

« Il se demande aussi où je vais toute la journée et pourquoi je ne peux pas simplement rester là avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, souligne Haley, c’est tout simplement le chat errant le plus facile à vivre que j'aie jamais eu. […] C'est un vrai boute-en-train, toujours prêt à parler. »

© Haley / Love Meow

Désormais, l’ex-va-nu-pattes sait qu’il n’a plus à lutter pour sa survie. Chez Haley, tous ses besoins sont parfaitement comblés et la vie y est plus douce. En plus, il adore la compagnie de ses congénères ! « Il veut être ami avec tous ses frères et sœurs d'accueil, conclut sa sauveuse, il est vraiment adorable. »

© Haley / Love Meow