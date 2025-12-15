Inspiré par la relation spéciale entre son chat et son jouet préféré, un homme se fait faire un tatouage tendre et inattendu

Les liens avec nos animaux de compagnie sont tellement forts qu’ils méritent d’être immortalisés. Ils peuvent même l’être sur la peau. C’est ce qu’a fait Kyle McAskill, qui a choisi de rendre hommage à son chat Walter avec un tatouage représentant son jouet favori.

Kyle McAskill est un grand amoureux des animaux, en particulier des chats. Il est d’ailleurs propriétaire de plusieurs d’entre eux, et cela se voit sur sa peau ; l’homme porte de magnifiques tatouages en leur honneur.

“J’ai quelques tatouages ??pour mes animaux de compagnie, tous des chats, explique-t-il à The Dodo . L’un d’eux a été réalisé avec les cendres de mon premier chat, Joshua.”

La plus récentes de ces œuvres concerne son chat Walter. Le motif choisi n’est pas directement à son effigie, mais il représente quelque chose que le félin adore et dont il ne peut se passer : son jouet préféré.



raisedbytides / Reddit

Le tatouage en question est l’image d’un poisson en peluche orange qui n’est clairement plus dans son état d’origine. Malmené par le matou depuis 2 ans, il n’en revêt pas moins une valeur inestimable à ses yeux.

Walter a 2 ans. Kyle McAskill l’avait adopté en 2023 au refuge Feline Friends Network, situé dans la province de l’Ontario au Canada. Timide, mais affectueux à souhait, il tient à ses moments de solitude et de tranquillité, même s’il ne refuse que rarement les moments de jeu avec son humain favori.

“Walter est vraiment un chaton, juste en version grande, pesant environ 7 kilos, dit de lui son maître. Il a l’air grand et costaud, mais il déguerpit à toute vitesse dès que quelqu’un est sur le point d’éternuer.”

“Walter avait arraché le petit poisson et ne s'intéressait plus à l'agneau”

“Un de ses premiers jouets en arrivant à la maison était un petit agneau blanc tenant un poisson orange encore plus petit, poursuit Kyle McAskill. Un ou 2 jours plus tard, nous avons constaté que Walter avait arraché le petit poisson et ne s'intéressait plus à l'agneau.”

Le tatouage a été exécuté par Melanie Wayland, du salon Brindle Boy Tattoo. C’est d’ailleurs elle qui lui avait suggéré de se rendre au Feline Friends Network pour adopter.

A lire aussi : Un « homme à chiens » sauve un chaton agonisant sur la route et ne voit désormais plus la vie sans lui



raisedbytides / Reddit

Kyle McAskill a partagé le résultat sur Reddit, où l'initiative a attendri de nombreux internautes.

“Mon conseil pour ceux qui souhaitent se faire tatouer un animal de compagnie serait de trouver un artiste qui possède lui-même un animal et dont le style vous plaît particulièrement. Trouvez quelqu’un d’aussi enthousiaste que vous et amusez-vous ! » conclut-il.