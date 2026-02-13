« Quel petit coquin ! », la propriétaire d’un chat espiègle prouve que télétravailler avec un félin demande souvent beaucoup de patience (vidéo)

Travailler depuis chez soi présente bien des avantages, mais parfois cela signifie aussi partager son espace avec ses animaux de compagnie... Pour les propriétaires de chats en particulier, la concentration peut vite devenir un défi ! Une vidéo virale illustre avec humour cette situation bien connue : essayer de travailler pendant que votre petit félin réclame toute votre attention.

Vous connaissez peut-être déjà Cleo, une magnifique chatte Persane qui s’était liée d’amitié avec un laveur de vitres. Mais saviez-vous que la minette blanche avait un frère nommé Clemmie ? Tout aussi adorable que sa sœur, le minou blanc et roux s’est récemment distingué sur Internet lorsque sa propriétaire a voulu montrer à quoi ressemblait une journée de télétravail avec lui...

Un chaton en quête d’attention

La vidéo débute par une scène familière aux télétravailleurs propriétaires de chats : à peine installée à son bureau pour travailler sur son ordinateur portable, la maîtresse de Clemmie est déjà sollicitée. Le texte à l'écran indique : « Point de vue : télétravail avec un chaton. »

© @cleothecitykitty / Instagram

Dès lors, impossible pour la jeune femme de travailler tranquillement ! Le chaton plein d’énergie multiplie les interruptions : il gratte le clavier de l’ordinateur, se frotte contre l’écran et se glisse sans cesse entre elle et son travail. À un moment, il va même jusqu’à lécher l’écran, comme s’il voulait rivaliser avec ce qui accapare l’attention de son humaine. Une chose est sûre, pour Clemmie, la productivité passe bien après les câlins !

Malgré ses efforts pour rester concentrée, la maîtresse de Clemmie finit par craquer. Elle met son travail de côté et offre au chaton toute l’attention qu’il réclamait. Bisous et câlins viennent clore la scène, prouvant que le minou a parfaitement réussi à obtenir ce qu’il voulait. « Quel petit coquin ! », s’exclame en légende sa maîtresse, vaincue par tant d’espièglerie et de charme.

Une scène touchante et universelle

Cette amusante vidéo relayée par CatTime parlera certainement à tous ceux qui tentent de travailler lorsqu’un minou a besoin d’attention. Elle a en tout cas charmé les internautes qui ont laissé de nombreux commentaires.

Plusieurs d’entre eux ont admiré le charme de cette « petite peste » de Clemmie, avouant avoir visionné la vidéo des dizaines de fois.

A lire aussi : Tous les matins, ce chaton accompagne fidèlement les enfants de la famille jusqu'à leur arrêt de bus (vidéo)

© @cleothecitykitty / Instagram

D’autres ont souligné la détermination de la boule de poils. « Comment osez-vous vous intéresser à quelque chose qui n'est pas moi ? », a plaisanté un spectateur en se mettant à la place du petit félin.

Selon certains commentateurs, Clemmie semblait même prêt à mordre l’écran de sa maîtresse s’il le fallait. Tous étaient toutefois d’accord : impossible de travailler avec un collègue aussi mignon et envahissant !