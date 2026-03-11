Une chatte amène ses chatons devant une maison pour demander de l’aide, son geste sauve toute la petite famille du froid

Fin janvier, une association de sauvetage d’animaux new-yorkaise, PuppyKittyNYCity, a été alertée de la présence d’une chatte et 2 chatons qui patientaient devant une maison. Dépêchés sur place, les bénévoles ont aussitôt pris en charge la petite famille pour la sauver du froid et lui offrir un nouveau départ. Désormais sains et saufs, les chatons sont en attente d’être adoptés tandis que la maman a trouvé sa famille pour la vie.

C’est un bon samaritain qui a repéré cette maman chat et ses 2 chatons , apparus devant la porte de sa maison et qui attendaient comme s’ils espéraient qu’on les laisse entrer. Inquiet de la situation de la petite famille en raison du froid hivernal, il a aussitôt pris contact avec l’association de sauvetage de chats PuppyKittyNYCity , située à New York (États-Unis). Ce geste altruiste et bienveillant a sauvé la vie des 3 chats .

Le froid de l’hiver menaçait leur vie

Postés devant la porte moustiquaire, les chats observaient l’intérieur de la maison, espérant sans doute qu’on les repère et les accueille à l’intérieur. L’un des chatons, timide, mais curieux, a même sauté contre le grillage comme pour tenter d’entrer. En vain. Par chance, l'équipe de PuppyKittyNYCity est arrivée grâce à l’appel du propriétaire de la maison qui l’avait prévenue.

À force de patience et à l’aide d’une cage de trappe (cage sans cruauté spécifiquement utilisée pour ce type de trappage), les bénévoles ont été capables d’attraper les 3 chats et de les mettre en sécurité et au chaud. En effet, à l’approche d’une tempête hivernale, il était urgent d’intervenir et de les prendre en charge. Au refuge, la maman, baptisée Yuki, s’est très vite détendue : une fois son ventre plein, elle a compris qu’elle n’avait rien à craindre et s’est montrée très affectueuse envers ses sauveurs. Ses petits, nommés Lumi et Neve, étaient plus timides et encore effrayés, évitant ainsi tout contact et se blottissant contre les murs ou leur mère. Il allait leur falloir un peu de temps, mais le plus important restait qu’ils soient en sécurité.

« Je suis tellement reconnaissante qu'ils soient à l'intérieur, en sécurité et au chaud », déclarait Meagan, la directrice exécutive de PuppyKittyNYCity au média Love Meow qui a relayé l’histoire.

Un nouveau départ

Examinés et soignés par les vétérinaires, les 3 chats ont été placés en famille d’accueil où Yuki a très rapidement pris ses aises. Là encore, les petits restaient en retrait, se trouvaient des cachettes. Au fil du temps, Yuki a sevré ses chatons et a repris sa vie de chatte indépendante pour se prélasser au soleil, faire de longues siestes, profiter de l’affection de sa famille d’accueil et jouer. Lumi et Neve, quant à eux, évoluaient jour après jour, se révélant de plus en plus au fur et à mesure que leurs peurs s’envolaient. Jusqu’à finalement être assez à l’aise pour accepter les caresses et accorder leur confiance à leurs parents d’accueil.

Stérilisée, Yuki a pu être adoptée par une nouvelle famille « Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'elle a trouvé le bonheur. Elle connaît désormais la sécurité, l'amour et le confort que tout animal mérite. » De leur côté, Lumi et Neve prennent confiance en eux et attendent patiemment de trouver leur foyer pour la vie. Grâce à leur maman qui a eu l’audace de demander de l’aide alors que le froid menaçait sa famille, les petits ont la chance de voir leur avenir rempli de douceur et d’amour.

