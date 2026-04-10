Une chatte tigrée découvre le « catio » spécialement aménagé pour elle et en explore chaque recoin en se roulant par terre

Dès ses premiers pas dans son nouvel espace extérieur sécurisé, cette chatte affiche un bonheur sans équivoque en s’y roulant avec insistance, marquant déjà son territoire. La vidéo partagée par sa propriétaire révèle une appropriation rapide et instinctive, signe que l’installation répond parfaitement à ses besoins. Résultat : ce catio est devenu, en quelques minutes, son royaume, pour le plus grand plaisir de toute la famille.

Un catio (contraction de « cat » et « patio ») est un espace extérieur sécurisé spécialement aménagé pour les chats, leur permettant de profiter de l’air libre sans les dangers de l’environnement. Installé dans un jardin, sur un balcon ou adossé à une maison, il est généralement clos par un grillage ou des panneaux solides afin d’éviter les fugues et de protéger l’animal des accidents, des prédateurs ou des maladies.

Ce type d’aménagement offre un excellent compromis entre liberté et sécurité ; le chat peut observer son territoire, profiter du soleil, grimper, jouer ou simplement se détendre, tout en restant sous la protection de son foyer. Adaptable à tous les espaces et à tous les budgets, le catio contribue aussi au bien-être physique et mental du chat, en stimulant ses instincts naturels dans un cadre contrôlé et rassurant.

Gloria, alias « gloriacentanni » sur Instagram, est la propriétaire d'une adorable chatte au pelage tigré, et sa famille lui a justement construit un catio, rapportait Newsweek .

Joie et appropriation des lieux

Dans une vidéo mise en ligne le 3 février 2026, on peut découvrir la réaction de la féline pendant qu'elle entre pour la toute première fois dans cet espace qui lui est désormais consacré.



gloriacentanni / Instagram

Elle avance lentement, observe les lieux, puis se met à se rouler par terre, pour exprimer son bonheur et son bien-être, mais aussi certainement pour imprégner l'endroit de son odeur et se l'approprier définitivement. Elle répète le processus aux 4 coins de la pièce pour être sûre d'établir sa mainmise sur l'ensemble de la surface.



gloriacentanni / Instagram

Ce catio est désormais officiellement son royaume, et cela lui apporte clairement beaucoup de joie. Ses humains sont d'ailleurs tout aussi heureux de la voir dans cet état.

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gloriacentanni / Instagram