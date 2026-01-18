Voisins de quarantaine séparés par une vitre, ces 2 chatons deviennent inséparables dès leur rencontre et semblent promis à un avenir commun

Recueillie alors qu’elle n’avait presque plus de forces, une minuscule chatte a connu une renaissance aussi émouvante qu’inattendue. Son salut est aussi passé par une rencontre décisive au refuge, qui a changé son destin à jamais.

Barb Varela, fondatrice du refuge Tiny Life Rescue, s’est récemment vu confier un chaton femelle très mal en point. La jeune chatte à la robe calico “était dans un état critique, raconte-t-elle à The Dodo . Elle ne mangeait que très peu”.

“Il lui restait encore un peu de combativité”

Appelée Marzipan par sa bienfaitrice, la petite féline a passé une semaine en couveuse pour maintenir sa température corporelle à un niveau adéquat. Elle devait être mise sous perfusion et recevoir des soins quotidiens pour une infection oculaire. “Mais il lui restait encore un peu de combativité”, d’après Barb Varela.



The Dodo

Au fil des jours, sa santé s’est améliorée et sa personnalité attachante a commencé à se révéler. Devenue énergique et joueuse, Marzipan était enfin tirée d’affaire.



The Dodo

Sa congénère au pelage tigré Campari est arrivée au refuge 2 jours après elle. Ayant à peu près le même âge, elle avait besoin de soins et d’attention, elle aussi.



The Dodo

Elle a été installée dansun box de quarantaine voisin de celui de Marzipan. Elles pouvaient se voir à travers la paroi transparente, mais pas se toucher.



The Dodo

Les 2 chatons étaient très curieux et clairement impatients de se rencontrer. Marzipan et Campari ont pu le faire 2 semaines plus tard, une fois la quarantaine terminée. En fait, Barb Varela a décidé de les installer ensemble. Elle était persuadée qu’elles allaient s’entendre, et la suite des évènements lui a donné raison.

“Sœurs adoptives”

Après avoir fait connaissance, elles ont commencé à jouer ensemble et ont fini par devenir inséparables. “Elles ont vraiment appris à grandir côte à côte, et elles dépendent l’une de l’autre”, dit Barb Varela.



The Dodo

Cette dernière espérait leur trouver une famille aimante, disposée à les adopter ensemble. Son vœu a été exaucé. Leurs adoptants “sont tombés amoureux”.

Marzipan et Campari sont désormais unies pour la vie. “Même si elles ne sont pas sœurs de sang, elles sont sœurs adoptives”, conclut Barb Varela.

