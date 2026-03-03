Atteints de troubles moteurs, ces 2 chatons bénéficient d’une prise en charge précoce et remontent la pente bien plus vite que prévu

Butternut et Cocoa ont croisé les bonnes personnes au bon moment. Mis à l’adoption par une famille, ils ont été repérés par une première bénévole, puis ont été mis entre les mains d’une deuxième bénévole bien formée qui leur a dédié du temps et des soins essentiels à leur croissance en fonction de leurs troubles moteurs. Ils se portent très bien aujourd’hui.

Au premier abord, les 2 chatons semblaient normaux, mais en y regardant de plus près des anomalies sont apparues, en particulier au niveau moteur. C’est une dame qui a cerné leur profil et s’est tournée vers la propriétaire pour leur venir en aide. Tout s’est enchaîné très rapidement, ce qui a permis une prise en charge au moment déterminant de ce début de vie. Love Meow est revenu sur la trajectoire plutôt inattendue de ces petits combattants.

Repérés à temps

Nés dans une famille qui ne pensait pas les garder, les chatons ont pu être accueillis par Claudia, une aidante généreuse qui a souhaité faire le meilleur choix pour eux. Elle s’est rapprochée de Jamie, une bénévole experte connaissant bien la problématique des troubles moteurs.

En effet, les 2 chats présentaient un décalage par rapport à la norme qui laissait entendre la nécessité de soins importants ne pouvant être assurés par des personnes non aguerries. Cocoa, le premier, marchait en penchant la tête de manière incontrôlable, tandis que Butternut présentait une déformation au niveau des pattes arrière aussi appelé « syndrome du nageur ».

@thekittenfoster / Instagram

Une rééducation exemplaire

Pour Jamie, le défi était lancé pour ces 2 chatons atteints de troubles moteurs évidents et plutôt sévères.

Butternut a suivi des séances de rééducations intensives pour mieux positionner ses pattes, tout en prenant du poids, ce qui était nécessaire pour le bon équilibre de son squelette et de sa masse musculaire. Le chaton a énormément progressé grâce à des bandes placées sur ses pattes afin de l’aider lors de ses déplacements.

Cocoa quant à lui a suivi une autre évolution, avec une rééducation moins coûteuse, mais tout aussi efficace.

De surprenantes boules de poils

Jamais Jamie n’aurait pensé que Butternut et Cocoa, aussi liés l'un à l'autre, puissent progresser aussi vite. Butternut est désormais capable de se mouvoir de manière autonome, avec ses pattes mieux positionnées. Cocoa, lui, a mis derrière lui ce mouvement permanent de tête qui apparaissait comme un handicap important.

L’investissement de la bénévole a payé, autant que la détermination de ces petites boules de poils pleines de vie.